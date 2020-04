Samsung Galaxy M31, al via i pre-ordini in Italia

Redazione Webnews,

A poco più di due mesi dalla presentazione ufficiale di Samsung in India, il nuovo Samsung Galaxy M31 è pronto a sbarcare anche in Italia. I pre-ordini del nuovo smartphone di fascia bassa di Samsung sono già partiti su Amazon con consegna prevista a partire dal 13 maggio 2020 e con un prezzo davvero accessibile se paragonato alle caratteristiche del dispositivo: 279 euro.

L’ultimo arrivato della serie M di Samsung non ha nulla da inviare ai dispositivi più blasonati della concorrenza: un ottimo display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel), ben quattro fotocamere posteriori e una capiente batteria da 6.000 mAh con Ricarica Rapida da 15 W che assicura fino a 119 ore di riproduzione audio con una sola carica.

La fotocamera principale da 64 MP, l’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP per inquadrature più ampie, la fotocamera di profondità da 5 MP e la fotocamera Macro da 5 MP assicurano una versatilità impressionante per ogni esigenza, ma anche la fotocamera frontale non scherza affatto: 32 MP con messa a fuoco live per sfocare lo sfondo e ottenere un ritratto impeccabile in qualunque situazione ci si trovi.

Il processore Octa-core unito insieme alla RAM da 6 GB assicurano la gestione dei giochi ancora con grafica più pesante, mentre la memoria interna da 64GB può essere portata fino a 512 GB tramite scheda microSD.

Completano il pacchetto il lettore di impronte digitali posizionato sul retro del dispositivo e il riconoscimento del viso per avere la sicurezza che nessun altro sia in grado di sbloccare il Samsung Galaxy M31 oltre a voi.

Il Samsung Galaxy M31 sarà disponibile in Italia in tre colorazioni – blu, rosso e nero – al prezzo suggerito di 279 euro.