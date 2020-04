Super-caritore da scrivania con 5 slot a 28,79€

Giacomo Martiradonna,

Non chiamatelo solo caricatore. Quello di Orico permette infatti di ricaricare contemporaneamente ben 5 dispositivi diversi. E solo per oggi ve lo portate a casa con oltre 7€ di sconto rispetto al prezzo di listino. Ecco come fare.

Il caricatore da scrivania Orico è uno stabile supporto con 5 alloggiamenti e altrettante prese USB per ricaricare smartphone, tablet, joypad mantenendo l’ordine e senza grovigli di fili. Dà il meglio di sé in abbinamento coi cavi più corti, e supporta praticamente qualunque dispositivo, da iPhone ad iPad, da Samsung Galaxy a Nexus, compresi HTC, Motorola, LG e tutti gli altri.

Parliamo di un dispositivo che raggiunge una potenza totale di ben 40 W, con un carico su una porta massima di 5V a 4A. Il chip di sicurezza rileva automaticamente i dispositivi collegati ed eroga la quantità di energia ideale per ogni uscita USB; in più è protetto contro sovratensioni e altre situazioni di pericolo.

Include un pratico interruttore per disattivare del tutto la ricarica se non serve. Normalmente costa 35,99€, tuttavia se utilizzate il codice 22XOQ4YY in fase di checkout, il prezzo cala a soli 28,79€ incluse spedizioni. Ma affrettatevi, perché la promo su Amazon termina alla mezzanotte di oggi mercoledì 29 aprile.

Il Carica-Tutto Orico 40W Caricabatterie X5 Dite addio al disordine sulla scrivania grazie a questo caricatore universale a 5 slot che ricarica contemporaneamente tablet, smartphone e gadget 35,99 € su Amazon 45,99 € risparmi 10 €