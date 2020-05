Maestri d’Italia per valorizzare le potenzialità di Internet

Redazione Webnews,

Operazione Risorgimento Digitale, l’iniziativa lanciata da TIM nell’ottobre dello scorso anno in collaborazione con le istituzioni, le imprese e il terzo settore con l’obiettivo di portare nelle case degli italiani la cultura digitale, ha assunto una valenza ancora più strategica e di sistema con l’esplosione dell’epidemia di coronavirus anche in Italia.

La didattica e l’intrattenimento a distanza sono diventati una costante per milioni di italiani e continueranno ad esserlo anche per i prossimi mesi di convivenza col coronavirus. E proprio per questo motivo lo scorso aprile è stata lanciata Maestri d’Italia, la prima scuola online che punta a portare nelle case degli italiani la cultura digitale attraverso la testimonianza di personaggi pubblici e format di apprendimento anche per i più piccoli.

Il progetto è ambizioso: 5 corsi di competenze digitali, 5 programmi di edutainment per bambini e 35 grandi lezioni per i docenti e gli studenti delle superiori.

Le Master Class di Maestri d’Italia

Con l’obiettivo di dare ai cittadini, alle scuole, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione la possibilità affrontare e approfondire le grandi opportunità che Internet offre, anche e soprattutto in questo particolare periodo di emergenza, cinque docenti affrontano temi importanti come la didattica a distanza e l’inclusione, le fake news e i cambiamenti nella relazione con gli utenti grazie ai servizi online, ma anche utilissime tecniche di autodifesa digitale e le dieci regole per adottare una corretta comunicazione online.

Le Master Class, gratuite e a numero chiuso, si tengono dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 15.30 su Google Meet, lo strumento di videochiamata di Google disponibile anche per gli utenti di Gmail. I docenti che hanno aderito al progetto mettendo a disposizione il loro tempo e le loro conoscenze e competenze sono: Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell’IISS Majorana di Brindisi, da sempre impegnato nella promozione dell’innovazione metodologico-didattica della scuola con l’utilizzo delle tecnologie; Silvia Vianello, una dei massimi esperti di internazionalizzazione delle aziende, inserita nella prestigiosa lista di Forbes tra le 100 donne italiane di maggiore successo nel Mondo; Giampaolo Colletti, giornalista e manager nonché curatore dello StartupItalia Open Summit e del Wwworkers Camp alla Camera dei Deputati; Ernesto Belisario, senior partner dello Studio Legale E-Lex e specializzato in scienza dell’amministrazione; Arturo Di Corinto, professore universitario di tecniche di giornalismo, digital media e creative writing presso l’università Link Campus University di Roma.

L’elenco delle prossime Master Class è disponibile a questo indirizzo. L’iscrizione è gratuita è può essere effettuata a questo link.

Le lezioni dei Maestri d’Italia

Alle Master Class sono affiancate da un ciclo di oltre 30 lezioni gratuite tenute esperti e figure autorevoli che si sono messi a disposizione per approfondire gli impatti sociali ed economici dell’emergenza coronavirus con l’obiettivo di favorire la comprensione di temi rilevanti da parte dei cittadini.

Una lezione al giorno tenuta, tra gli altri, da Carlo Ratti, Italo Rota, Ilaria Capua, Roberto Cingolani, Carlo Cottarelli, Roberto Burioni, Stefano Boeri e Makkox. Le lezioni possono essere seguite gratuitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 17.40 fino al 29 maggio 2020, ma per chi non può assistere in diretta è disponibile un pratico archivio, accessibile sempre in maniera gratuita, per recuperare tutte le lezioni già svolte.

La virologa Ilaria Capua, ad esempio, ci accompagna in un vero e proprio viaggio di immaginazione, in compagnia di una stella, mentre Roberto Burioni ci spiega l’evoluzione del coronavirus, di cui sappiamo tanto, ma non ancora tutto:

Alcuni farmaci contro il Coronavirus, in fase di sperimentazione, sono già conosciuti e applicati in altre patologie come gli antimalarici o antiparassitari ma, quando arriverà la notizia del vaccino, immagino che sarà come per il vaccino della poliomielite: la Associated Press divulgò la notizia e iniziarono a suonare le campane.

Con Rita Cucchiara, professoressa di ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia, possiamo approfondire il tema dell’intelligenza artificiale, destinata a diventare protagonista invisibile delle nostre vite e, forse, a rendere ancora più sicura la nostra quotidianità.

TIM e Treccani per una settimana speciale di “Maestri d’Italia”

La prossima settimana il palinsesto di “Maestri d’Italia” si arricchirà ulteriormente grazie alla nuova collaborazione di TIM con l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio le lezioni dei “Maestri d’Italia” saranno tenute da alcune tra le più grandi firme presenti nelle pubblicazioni digitali a marchio Treccani: Tomaso Montanari, storico dell’arte, giornalista e saggista; Paolo Vineis, epidemiologo ambientale; Silvia Onesti, chimica e biologa; Luca Serianni, professore emerito di storia della lingua italiana; Gemma Calamandrei, psicobiologa e primo ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Il momento drammatico che stiamo attraversando – afferma Salvatore Rossi, Presidente TIM – sta rivelando quanto la connettività e il digitale siano bisogni essenziali per i cittadini e, in particolare, per i giovani. Con Operazione Risorgimento Digitale e avendo al nostro fianco partner di grande capacità e reputazione come Treccani vogliamo contribuire a far fare un salto evolutivo alla società italiana. Bisogna che più italiani possibile imparino a usare disinvoltamente le tecnologie digitali. Queste, insieme con la più generale diffusione delle competenze, delle conoscenze, della cultura, possono preservare e migliorare la nostra società”.

“Questa nuova ed entusiasmante collaborazione tra Treccani e TIM nell’ambito di Operazione Risorgimento Digitale – ha commentato il prof. Franco Gallo, Presidente dell’Istituto Treccani – vuole evidenziare lo straordinario ruolo nella divulgazione e nella formazione che, nei tempi dolorosi e difficili che stiamo vivendo, la vasta comunità scientifica raccolta intorno al nostro Istituto sta svolgendo, facendo sistema tra le parti più solidali e sensibili del Paese, fino a raggiungere più di un milione di utenti unici al giorno”.

Il calendario delle lezioni

Per destreggiarsi al meglio tra la moltitudine di lezioni e di incontri raccolti sotto al cappello di Operazione Risorgimento Digitale, vi suggeriamo di collegarvi a questo indirizzo; nel sito troverete il programma settimanale di tutti gli appuntamenti, suddivisi nelle varie categorie – Bambini, Master Class e Maestri – e con una visualizzazione chiara e semplice: a colpo d’occhio troverete l’elenco degli incontri, le informazioni sugli speaker e gli orari in cui sarà possibile seguirli in diretta.