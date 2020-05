Instagram, come eliminare commenti da smartphone

Matteo Tontini,

Tornare sui propri passi dopo aver lasciato un commento su Instagram può capitare a chiunque. Nel caso in cui un utente abbia accidentalmente scritto qualcosa che preferisce rimuovere, o semplicemente desideri cancellare il commento di qualcun altro a una sua foto, questa rapida e semplice guida potrebbe essergli d’aiuto.

Ecco come eliminare un commento su Instagram da iPhone e Android.

Cancellare commenti Instagram su iPhone e Android

Iniziare aprendo l’app sul proprio iPhone o dispositivo Android e poi trovando il post di Instagram in questione. Altrimenti, si può procedere andando alla sezione Notifiche per trovare i commenti recenti lasciati sul post in questione. Poi:

Dopo aver trovato lo scatto, toccare l’icona Commenti (icona fumetto) per visualizzare tutti quelli associati al post

(icona fumetto) per visualizzare tutti quelli associati al post Trovare il commento (proprio o di qualcun altro) che si desidera eliminare

Se si sta utilizzando un iPhone, fare swipe a sinistra sul commento per visualizzare le opzioni

sul commento per visualizzare le opzioni Poi, toccare l’icona del Cestino per eliminare il commento

Se si sta utilizzando uno smartphone Android, cambiano soltanto i passi finali. Dopo aver trovato il commento che si desidera cancellare da Instagram, si dovrà:

Toccare e tenere premuto sul commento per selezionarlo

per selezionarlo Fare tap sull’icona del Cestino che si trova in alto

A questo punto, comparirà un avvertimento nella parte superiore dello schermo che informa l’utente della cancellazione del commento. Nel caso in cui l’utente cambiasse idea, avrà un paio di secondi per premere il pulsante Annulla e ripristinarlo.

