AirPods Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon

Redazione Webnews,

AirPods Pro, il non plus ultra degli auricolari in-ear di Apple, sono diventati un must per gli utenti più accaniti dell’azienda di Cupertino, ma il prezzo non sempre li rende accessibili a tutti, considerato che la versione più economica, AirPods 2, possono essere acquistati alla metà del prezzo a seconda dei periodi e a seconda dell’esigenza di avere o meno una custodia di ricarica wireless.

Oggi, però, gli AirPods Pro hanno raggiunto il prezzo più basso di sempre su Amazon anche in Italia. Se negli ultimi mesi dal prezzo originale di 229,99 euro, quello a cui gli AirPods Pro vengono venduti in Apple Store, si era scesi ad un minimo di 226,99 euro, con un risparmio di pochi euro, oggi gli auricolari in-ear AirPods Pro possono essere vostri con un risparmio di 12 euro sul prezzo di listino.

AirPods Pro assicurano fino a più di 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica wireless, sono dotati di cancellazione attiva del rumore per un suono immersivo e delle modalità trasparenza che permette di ascoltare i rumori della città col sottofondo musicale. Ogni confezione include i cuscinetti in morbido silicone in tre taglie.