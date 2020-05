WhatsApp, come usare la ricerca nell’app

Matteo Tontini,

Come si usa la ricerca su WhatsApp? Si tratta di una funzione poco sfruttata dagli utenti, in parte perché non la si conosce a dovere. Eppure, è utilissima.

Qualcuno potrebbe scoprirla e non riuscire più a farne a meno: di fatto, consente di risparmiare un sacco di tempo. Ecco allora una breve e intuitiva guida su come si usa la ricerca su WhatsApp.

Cercare in tutte le chat WhatsApp

Qualcuno potrebbe avere inviato all’utente il proprio indirizzo, o quest’ultimo potrebbe ricordare di aver parlato di un programma o film specifico con un amico ma non vuole scorrere tutti i suoi messaggi per trovare quello che sta cercando. Nella parte superiore di tutte le chat su iOS c’è allora una barra di ricerca. Su Android, un’icona che raffigura una lente di ingrandimento.

È possibile digitare qualsiasi cosa nella barra di ricerca, dall’inizio del nome di una via (se si stesse cercando un indirizzo) a un termine specifico, e tutte le chat con quella parola appariranno sotto come messaggi specifici. Facendo tap su un rispettivo risultato, l’utente verrà re-indirizzato alla parte della conversazione in cui è presente la parola digitata.

Cercare una chat specifica

Nel caso in cui l’utente volesse effettuare una ricerca all’interno di una chat specifica piuttosto che in tutte le conversazioni, dovrà procedere diversamente. Può essere utile quando, per esempio, ha parlato di un luogo di incontro specifico con un amico o gli è stato inviato un numero di contatto (o un indirizzo). I possessori di dispositivi Android dovranno:

Lanciare WhatsApp

Aprire una chat

Fare tap sul menu in alto a destra (i tre puntini in verticale ) e poi selezionare Cerca

) e poi selezionare Digitare la parola che si desidera cercare

I possessori di iPhone dovranno invece:

Lanciare WhatsApp

Aprire una chat

Toccare le informazioni di contatto (dove c’è il nome)

(dove c’è il nome) Selezionare Ricerca chat

Digitare la parola che si desidera cercare

Il gioco è fatto, in questo modo si risparmia tempo perché basta scrivere un termine per trovare una parte di conversazione piuttosto che scorrere tutta la chat.

