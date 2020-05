Spotify offre tre mesi gratis di Premium

Redazione Webnews,

Spotify ha deciso di offrire a tutti i nuovi utenti della piattaforma di streaming musicale la possibilità di provare gratuitamente per tre mesi il servizio Premium e godere così di una lunga prova di tutte le funzionalità esclusive come l’ascolto offline, l’assenza di pubblicità, skip illimitati e la possibilità di ascoltare qualsiasi brano presente in catalogo.

Da oggi e fino al prossimo 30 giugno sarà possibile sottoscrivere uno dei tre piani Premium disponibili su Spotify – utente singolo, Spotify Premium Family e Student – con tre mesi di prova gratuita. La sottoscrizione può essere effettuata a partire da questo indirizzo ed è valida soltanto per gli utenti di Spotify che non hanno mai provato la versione Premium.

Chi, invece, è stato in passato un utente Premium di Spotify ed ha cancellato l’abbonamento prima del 14 aprile scorso, da oggi avrà la possibilità di tornare ad essere un utente Premium con un importante sconto: 9,99 euro per tre mesi, che si traducono in appena 3 euro al mese per avere tutti i benefici dell’abbonamento Premium.

Entrambe le offerte sono sottoscrivili a partire da oggi e fino al 30 giugno 2020.