Zoom, come cancellare il proprio account

Matteo Tontini,

La piattaforma per le videochiamate Zoom ha guadagnato enorme popolarità durante la pandemia da nuovo coronavirus, perché molte persone hanno iniziato a lavorare da remoto e a seguire lezioni online. Allo stesso tempo, Zoom è finito nell’occhio del ciclone a causa di problemi di sicurezza (leggi di più sul fenomeno zoombombing).

Secondo quanto dichiarato dalla società, la piattaforma “prende molto sul serio la privacy, la sicurezza e la fiducia degli utenti”. Chiunque, tuttavia, non si sentisse adeguatamente protetto o semplicemente volesse evitare Zoom per un po’ di tempo, magari fin quando ogni problema sarà risolto, può procedere alla cancellazione del proprio account. Ecco dunque una rapida guida per scoprire come cancellare il proprio account Zoom.

Come eliminare il profilo Zoom

Per cancellare un account su Zoom, è necessario procedere in questo modo:

Aprire il sito ufficiale di Zoom e accedere al proprio account tramite browser.

Andare Account Management e poi su Account Profile

e poi su Selezionare la voce Terminate My Account

Fare clic su Yes per confermare la chiusura dell’account

A questo punto, non resta che cancellare l’app da smartphone e tablet.

Come eliminare l’app Zoom da smartphone Android, iPhone o iPad

Prima di eliminare l’app Zoom sul proprio smartphone o tablet, è bene assicurarsi di aver cancellato l’account. Dopodiché basterà seguire tali passi. Su dispositivi Android:

Selezionare Impostazioni

Poi scegliere Applicazioni e notifiche, infine Mostra tutte le app

Su iPhone o iPad, invece, basterà tenere premuto sull’icona di Zoom nella schermata iniziale e poi scegliere Elimina app. Sul sito è possibile trovare delle guide per scoprire come creare le room su Zoom e come attivare il filtro bellezza su Zoom.