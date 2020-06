DAZN: la Liga in diretta, calendario 11 giugno-19 luglio

Mirko Nicolino,

Nei prossimi giorni ripartiranno praticamente tutti i campionati top d’Europa, ad eccezione di Olanda e Francia. La Serie A riparte il 20 giugno (qui il calendario con le gare trasmesse da DAZN), mentre la Liga Spagnola comincerà ben prima, ovvero l’11 giugno, per concludersi il 19 luglio. Anche il massimo campionato di calcio iberico sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, con tre fasce orarie che vanno dalle ore 17 alle 22. Dopo oltre due mesi di stop, la Liga riparte dalla 28a giornata con il derby tra Siviglia e Betis, in programma giovedì 11 giugno alle ore 22. Il turno si completa nei giorni successivi con il grosso delle partite tra venerdì e sabato, mentre domenica torna in campo il Real Madrid, che ospita l’Eibar al Bernabeu alle 22. Il Barcellona capolista sarà protagonista del posticipo di lunedì 15 in casa del Maiorca.

Il primo big match della Liga va in scena nella 29a giornata: mercoledì 17 giugno c’è Real Madrid-Valencia, mentre domenica 21 giugno il posticipo tra Siviglia e Barcellona. A fine mese, il 30 giugno, appuntamento al Camp Nou per Barça-Atletico Madrid. Il derby tra i Colchoneros e la squadra di Zidane è in programma sabato 4 luglio alle ore 17. Attualmente, il Barcellona è primo in classifica con 58 punti, 2 in più sul Real Madrid. Di seguito il calendario della Liga con le partite che saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN.

Liga Spagnola: il calendario delle partite su DAZN

Tutte le partite andranno in onda in diretta streaming su DAZN

28a GIORNATA

Giovedì 11 giugno

ore 22:00 Siviglia vs Betis

Venerdì 12 giugno

ore 19:30 Athletic vs At. Madrid

ore 21:30 Granada vs Getafe

Sabato 13 giugno

ore 17:00 R. Sociedad vs Osasuna

ore 19:30 Espanyol vs Alavés

ore 22:00 Valencia vs Levante

Domenica 14 giugno

ore 17:00 Celta vs Villarreal

ore 19:30 Leganés vs Valladolid

ore 22:00 R. Madrid vs Eibar

Lunedì 15 giugno

ore 21:30 Mallorca vs Barcellona

29 GIORNATA

Martedì 16 giugno

ore 19:30 Osasuna vs At. Madrid

ore 19:30 Alaves vs R. Sociedad

Ore 21:30 Levante vs Siviglia

ore 21:30 Getafe vs Espanyol

Mercoledì 17 giugno

ore 19:30 Eibar vs Athletic

ore 19:30 Valladolid vs Celta

ore 21:30 Betis vs Granada

ore 21:30 R. Madrid vs Valencia

Giovedì 18 giugno

ore 19:30 Barcellona vs Leganés

ore 21:30 Villarreal vs Mallorca

30a GIORNATA

Venerdì 19 giugno

ore 21:30 Espanyol vs Levante

Sabato 20 giugno

ore 17:00 R. Sociedad vs R. Madrid

ore 19:30 Celta vs Alavés

ore 19:30 At. Madrid vs Valladolid

ore 22:00 Valencia vs Osasuna

ore 22:00 Getafe vs Eibar

Domenica 21 giugno

ore 17:00 Athletic vs Betis

ore 19:30 Granada vs Villarreal

ore 22:00 Siviglia vs Barcellona

Lunedì 22 giugno

ore 21:30 Mallorca vs Leganés

31a GIORNATA

Martedì 23 giugno

ore 19:30 Eibar vs Valencia

ore 19:30 Alaves vs Osasuna

ore 21:30 Valladolid vs Getafe

ore 21:30 Levante vs At. Madrid

Mercoledì 24 giugno

ore 19:30 R. Sociedad vs Celta

ore 19:30 Villarreal vs Siviglia

ore 21:30 Barcellona vs Athletic

ore 21:30 Betis vs Espanyol

Giovedì 25 giugno

ore 19:30 Leganés vs Granada

ore 21:30 R. Madrid vs Mallorca

32a GIORNATA

Venerdì 26 giugno

ore 21:30 At. Madrid vs Alavés

Sabato 27 giugno

ore 17:00 Celta vs Barcellona

ore 19:30 Levante vs Betis

ore 22:00 Siviglia vs Valladolid

ore 22:00 Villarreal vs Valencia

Domenica 28 giugno

ore 17:00 Athletic vs Maiorca

ore 19:30 Espanyol vs R. Madrid

ore 22:00 Granada vs Eibar

ore 22:00 Getafe vs R. Sociedad

Lunedì 29 giugno

ore 21:30 Osasuna vs Leganés

33a GIORNATA

Martedì 30 giugno

ore 19:30 Barcellona vs At. Madrid

ore 21:30 Betis vs Villarreal

ore 21:30 Valladolid vs Levante

Mercoledì 1 luglio

ore 19:30 Alaves vs Granada

ore 19:30 R. Sociedad vs Espanyol

ore 21:30 Valencia vs Athletic

ore 21:30 R. Madrid vs Getafe

Giovedì 2 luglio

ore 19:30 Eibar vs Osasuna

ore 19:30 Mallorca vs Celta

ore 21:30 Leganés vs Siviglia

34a GIORNATA

Venerdì 3 luglio

ore 21:30 Villarreal vs Barcellona

Sabato 4 luglio

ore 17:00 Athletic vs R. Madrid

ore 19:30 Valladolid vs Alaves

ore 19:30 Levante vs R. Sociedad

ore 22:00 Granada vs Valencia

Domenica 5 luglio

ore 17:00 Celta vs Betis

ore 19:30 Osasuna vs Getafe

ore 19:30 Espanyol vs Leganés

ore 22:00 At. Madrid vs Mallorca

Lunedì 6 luglio

ore 21:30 Siviglia vs Eibar

35a GIORNATA

Martedì 7 luglio

ore 19:30 R. Sociedad vs Granada

ore 19:30 Valencia vs Valladolid

ore 21:30 R. Madrid vs Alaves

Mercoledì 8 luglio

ore 19:30 Celta vs At. Madrid

ore 19:30 Getafe vs Villarreal

ore 21:30 Barcelllona vs Espanyol

ore 21:30 Betis vs Osasuna

Giovedì 9 luglio

ore 19:30 Athletic vs Siviglia

ore 21:30 Eibar vs Leganés

ore 21:30 Mallorca vs Levante

36a GIORNATA

Venerdì 10 luglio

ore 21:30 Granada vs R. Madrid

Sabato 11 luglio

ore 17:00 Alaves vs Getafe

ore 19:30 Valladolid vs Barcellona

ore 22:00 Villarreal vs R. Sociedad

ore 22:00 At. Madrid vs Betis

Domenica 12 luglio

ore 17:00 Osasuna vs Celta

ore 19:30 Leganés vs Valencia

ore 19:30 Espanyol vs Eibar

ore 22:00 Levante vs Athletic

ore 22:00 Siviglia vs Maiorca

37a GIORNATA

Mercoledì 15 luglio

ore 21:30 Athletic vs Leganés

ore 21:30 Barcellona vs Osasuna

ore 21:30 Betis vs Alavés

ore 21:30 Celta vs Levante

ore 21:30 Eibar vs Valladolid

ore 21:30 Getafe vs At. Madrid

ore 21:30 Mallorca vs Granada

ore 21:30 R. Madrid vs Villarreal

ore 21:30 R. Sociedad vs Siviglia

ore 21:30 Valencia vs Espanyol

38a GIORNATA

Domenica 19 luglio

ore 21:30 Alaves vs Barcellona

ore 21:30 At. Madrid vs R. Sociedad

ore 21:30 Espanyol vs Celta

ore 21:30 Granada vs Athletic

ore 21:30 Leganés vs R. Madrid

ore 21:30 Levante vs Getafe

ore 21:30 Osasuna vs Mallorca

ore 21:30 Siviglia vs Valencia

ore 21:30 Villarreal vs Eibar

ore 21:30 Valladolid vs Betis