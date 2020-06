AirPods Pro, 56€ di sconto e disponibilità immediata

Giacomo Martiradonna,

Sono uno dei gadget più desiderati dagli utenti e da oggi sono perfino più desiderabili. Gli AirPods Pro di Apple sono scontati del 20%: ben 56€ in meno rispetto al prezzo di listino. Ma conviene far presto, per non lasciarseli scappare.

Cancellazione attiva del rumore per un suono incredibilmente ovattato e avvolgente, Modalità Trasparenza per ascoltare mondo intorno a noi senza perdere neppure un istante della nostra musica e oltre 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica wireless; in più sono resistenti all’acqua e al sudore, e godono della setup automagico della mela: basta aprire l’astuccio vicino ad iPhone e gli auricolari si configureranno da sé.

Il design affusolato è accompagnato da tre diversi cuscinetti in silicone che permettono di adattare gli auricolari alla stragrande maggioranza dei padiglioni auricolari che è possibile sostituire ogni volta che serve; infine, sono pure semplicissime da usare, attraverso i comandi vocali ed “Ehi Siri” oppure con i comodi comandi Touch posti sullo stelo: un tocco per play/pause e due tocchi per passare al brano successivo o accettare una chiamata.

E tutta questa tecnologia oggi è disponibile a un prezzo difficile da rifiutare. Senza contare che sconti simili, perfino più audaci, sono disponibili per le versioni precedenti. Insomma, se avevate una mezza idea di cambiare gli auricolari, questo potrebbe essere il momento ideale.