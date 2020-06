The Last Of US 2 è disponibile da oggi per PS4

Redazione Webnews,

Dopo anni di attesa e un breve slittamento legato all’emergenza COVID, The Last Of Us 2 – o The Last Of Us Parte II che dir si voglia – è finalmente disponibile anche in Italia in versione fisica e digitale, rigorosamente in esclusiva per PlayStation 4.

Alla versione standard del gioco è stata affiancata una edizione speciale, disponibile anche su Amazon, che include:

il gioco base

una speciale custodia steelbook

un mini-artbook di 48 pagine targato Dark Horse

un tema dinamico per la dashboard di PS4

sei avatar per il PSN

Chi, invece, vuole esagerare può portarsi a casa la più costosa Collector’s Edition di The Last Of Us Part II, che agli extra già presenti nell’edizione speciale aggiunge:

Artbook digitale

Statuetta di Ellie

Stampa/Lettera artistica

Il braccialetto di Ellie

Sei spille

Quattro adesivi

Colonna sonora digitale

La premessa di The Last Of US 2 è ormai ben nota. Cinque anni dopo la fine del primo capitolo, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming, in una fiorente comunità di superstiti. A seguito di un evento violento, però, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l’agognata tranquillità.