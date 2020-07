Samsung Galaxy Note 20, presentazione il 5 agosto

Matteo Tontini,

Samsung potrebbe essere stato l’ultimo gigante della tecnologia a tenere un grande evento dal vivo prima che il mondo iniziasse a bloccarsi per la pandemia, ma stavolta non vuole (e non può) correre rischi: la società ha annunciato che l’evento Unpacked 2020 si potrà seguire in streaming il 5 agosto alle 16:00 (ora italiana). Ci si può quindi aspettare la presentazione di Galaxy Note 20, così come di altri smartphone della casa coreana.

Gli utenti avranno la possibilità di seguire il live streaming sul sito web di Samsung e probabilmente anche sulla sua pagina Facebook. Sebbene manchi la conferma della società, è quasi certo che il grande protagonista dell’evento sarà Galaxy Note 20: sulla base degli spoiler (probabilmente accidentali) di Samsung, sembra che possa essere svelata una versione Mystic Gold di un Note 20 Ultra in cantiere.

Ci si aspetta inoltre che Samsung continui a migliorare la sua S Pen, che è il segno distintivo della linea Note. Ci sono molte cose che non sappiamo ancora sui prossimi flagship dell’azienda coreana, così come non è ancora chiaro quali altri dispositivi potrebbero essere mostrati. Facendo qualche pronostico, i riflettori dovrebbero essere puntati su Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold 2: la versione 5G del Galaxy Z Flip potrebbe quindi fare compagnia all’erede del primo pieghevole con schermo flessibile di Samsung, che sarà caratterizzato da uno schermo interno più grande e dall’assenza di notch.

A detta della società, l’evento presenterà “l’ultimo ecosistema di dispositivi Galaxy progettato per migliorare la vita degli utenti”. La buona notizia è che manca meno di un mese, quindi non c’è molto ancora da aspettare.