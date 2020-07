iPhone 12, Apple conferma il ritardo di qualche settimana

Redazione Webnews,

Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma di Apple è arrivata: iPhone 12 arriverà nel 2020, ma con qualche settimana di ritardo rispetto alla roadmap a cui l’azienda di Cupertino ci ha abituato negli ultimi anni.

L’ufficialità è arrivata da Luca Maestri, CFO di Apple, durante la consuete conference call con gli analisi:

Come sapete, lo scorso anno abbiamo iniziato a vedere iPhone alla fine di settembre. Quest’anno prevediamo che le scorte saranno disponibili qualche settimana dopo.

Non ci sono ancora date certe, e forse anche Apple sta cercando di capirci meglio qualcosa prima di fare annunci ufficiali, ma quel “qualche settimana dopo” rispetto allo scorso potrebbe significa anche un lancio nel mese di novembre o al più presto alla fine di ottobre.

Non è chiaro, invece, se Apple abbia deciso di far slittare l’evento di presentazione dei nuovi iPhone per non far trascorrere troppo tempo dall’annuncio alla commercializzazione o se manterrà l’evento all’inizio di settembre. Così come non è chiaro se anche la versione finale di iOS 14 slitterà per fare il suo debutto con iPhone 12 o se sarà rilasciata a settembre come al solito.