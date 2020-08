Speaker Echo in Offerta: sconti fino al 50%

Giacomo Martiradonna,

Amazon l’ha fatto ancora. Super sconti che vanno dal 29% al 50% sui suoi speaker smart, come Echo Dot, Echo Plus, Echo Show di ultima generazione e non. È l’occasione ideale per creare o irrobustire un sistema di filodiffusione domestica, oppure per infilare la domotica in casa propria; in più, con alcuni modelli di Echo è possibile addirittura creare un sistema Dolby Surround senza fili. Ma fate in fretta, perché la pacchia non durerà in eterno.

Gli smart speaker Echo garantiscono una buona/ottima qualità audio a seconda del modello, e integrano tutti Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Tra le funzionalità più amate dagli utenti, segnaliamo:

AI & Intrattenimento: Alexa è divertente e utile, e integra una infinità di skills che è possibile installare a piacimento; si tratta delle estensioni che la fanno diventare ancora più intelligente e pratica. Con Alexa si può giocare, informarsi, ascoltare audiolibri e molto altro. In più è utilissima per impostare timer in cucina o promemoria.

Domotica: Gli accessori di domotica compatibili con Alexa sono un'infinità e hanno costi molto accessibili: luci, interruttori, termostati, telecamere, condizionatori. Si può letteralmente rivoluzionare e automatizzare l'intera casa con una spesa di poche centinaia di Euro e praticamente nessuna conoscenza tecnica. Gli Echo Show dotati di display possono perfino mostrare i video della videocamere di sorveglianza, con un semplice comando vocale. Le Routine permettono di concatenare i vari dispositivi smart tra loro.

Comunicazione: Con la semplicità di un comando, si può chiedere di essere messi in contatto con gli altri utenti. Immaginate la praticità di dire "Alexa, chiama mamma" mentre avete le mani infarinate e non ricordate la quantità di lievito necessaria. Impagabile.

Dolby Surround: Gli Echo Plus supportano Dolby Atmos 2.1, mentre gli Echo Studio supportano Dolby Atmos, una tecnologia che aggiunge spazialità, definizione e profondità alla musica e alle colonne sonore. Dimenticate mono e stereo: non crederete alle vostre orecchie con musica a 360 gradi e film in 5.1. Inoltre, la feature funziona perfino con Netflix e Amazon Prime, basta acquistare un'economica Fire TV 4K.

Entry Level

Un prodotto economico per iniziare a impratichirsi con questa tecnologia. Echo Dot -con o senza orologio- è perfetto per promemoria e controllo domotica, per infotainment e giochi; tornerà estremamente utile in cucina. Non ha una gran qualità audio, né una gran potenza, ma in compenso può collegarsi alle casse Bluetooth di qualità con un semplice comando vocale (“Alexa, collega casse Bluetooth”).

Prodotto Intermedio

Buona qualità audio, e tutta la potenza di Alexa per questo smart speaker da scrivania o comodino; Echo Plus è l’ideale per chi ha bisogno di una buona cassa con cui ascoltare i brani di Amazon Music, Apple Music, Spotify o TuneIn, per promemoria e sveglia, o come aiuto durante lo studio.

Con Video

Con Display Echo Show 8 Echo Show di 8ª generazione – Schermo intelligente HD da 8” con Alexa. Tessuto antracite 89,99 € su Amazon 129,99 € risparmi 40 €

La qualità delle casse non è il cavallo di battaglia dell’Echo Show 8; il suo vantaggio è possedere un display integrato da 8″ che permette ad Alexa non soltanto di parlare, ma perfino di mostrarvi i risultati di una ricerca, le foto, le ricette, le previsioni meteo, il video della telecamera di sorveglianza e molto altro. Ovviamente, permette anche di effettuare videoconferenze senza neppure dover premere un pulsante.

Per chi lo desidera, Amazon sconta anche la precedente generazione.

Roba Seria

Il Non Plus Ultra Echo Studio Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa, possibilità di creare Dolby Digital Wireless. 199,99 € su Amazon

Audio Hi-Fi e Alexa, amplificatore da 330 watt e DAC da 24-bit, 3 altoparlanti midrange da 2” (51 mm), tweeter da 1” (25 mm), woofer da 5,25” (133 mm) e Dolby Atmos integrato, con Ingresso audio AUX da 3,5 mm/mini-ottico, per un peso di 3,5 kg. Echo Studio è l’ammiraglia degli smart speaker di Amazon in grado di analizzare l’acustica della stanza e regolare in tempo reale i filtri audio durante la riproduzione musicale; il risultato un adattamento automatico all’ambiente e un audio impeccabile.

Supporta reti 802.11 a/b/g/n/ac da 2,4 e 5 GHz, può fare da hub Zigbee e dispone di Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) per controllare tramite comando vocale i dispositivi mobili connessi.