Google Meet arriva sulle TV grazie a Chromecast

Redazione Webnews,

Google Meet è uno tra i servizi di teleconferenza più utilizzati durante questa pandemia e Google ha intenzione di sfruttare al massimo questo momento sbaragliando la concorrenza a suon di profonde integrazioni. Dopo la profonda integrazione con Gmail, ora tocca ai nostri televisori.

Google ha iniziato a rilasciare un aggiornamento per Google Meet che permette di trasmettere in streaming le nostre conversazioni sul televisore di casa grazie a Chromecast.

Tutto quello che vi serve è l’ultima versione del browser Chrome e l’ultima versione del firmware di Chromecast. Il computer resterà fondamentale: Google Meet utilizzerà la videocamera, il microfono e il flusso audio del vostro computer e si limiterà a trasmettere il video sul vostro televisore, così da avere una visualizzazione molto più vasta del vostro o dei vostri interlocutori.

Se avete aggiornato Chrome e Chromecast all’ultima versione, per far partire la trasmissione sul vostro televisore non dovrete far altro che selezionare la nuova voce “Cast this meeting” disponibile cliccando sull’icona con i tre puntini.