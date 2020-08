Test Covid low cost: risultato su smartphone in 15 minuti

Redazione Webnews,

Sono tante le misure che nei vari Paesi si stanno adottando per il contenimento della pandemia. I tamponi e i test sierologici rappresentano uno dei punti cardine perché consentono di tracciare i positivi ed isolarli. Non sempre, però, i test sono disponibili e alcuni in via di sperimentazione non hanno ottenuto l’approvazione. Dagli USA, però giunge nelle ultime ore una notizia importate: la FDA (Food and Drug Administration) ha concesso il via libera ad un kit rapido ed economico, che potrebbe cambiare seriamente il tracciamento dei positivi al Covid-19.

Il kit è stato realizzato dall’azienda Abbott e prende il nome di BinaxNOW Covid-19 Ag Card. Si tratta di un piccolo strumento che ha le dimensioni di una carta di credito, costerà solo 5 dollari ed avrà un funzionamento analogo al test di gravidanza. Tra i punti di forza di questo kit c’è anche la rapidità del responso: in 15 minuti si saprà se si è positivi al coronavirus con la risposta che sarà caricata in automatico su un’app per smartphone. Un kit alla portata di tutti, dunque, che negli Stati Uniti, in cui la situazione della pandemia si è rivelata particolarmente grave, consentirà di velocizzare i test e controllare praticamente la popolazione a tappeto. Chi risulta negativo al test, riceverà un codice QR che certifica l’esito e consentirà libertà di movimenti. Una sorta di certificato, un lasciapassare riconosciuto dalle autorità in un momento in cui la guardia è ancora altissima nei confronti del virus.

Abbott BinaxNOW Covid-19 Ag Card: come funziona

Il test prevede un prelievo con tampone nasale, al quale si aggiungono 6 gocce di reagente con il contagocce e poi si inserisce il tampone all’interno di una scheda. Dopo averlo ruotato tre volte, si chiude tutto portando il tampone a contatto con la striscia reagente. A quel punto non resta che attendere 15 minuti per l’esito. Sebbene si tratti di un’operazione semplice, non potrà essere effettuata da chiunque, ma sempre da personale medico. Abbot assicura che il test ha una sensibilità del 97,1% e una specificità del 98,5%, percentuali ritenute sufficienti dalla FDA. Il test si interfaccerà poi con l’app Navica, già scaricabile gratis da PlayStore ed App Store. Il kit, secondo le ultime indiscrezioni, è già pronto alla produzione di massa: sono previste 50 milioni di unità disponibili al mese a partire da ottobre.