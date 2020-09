PlayStation 5, Sony annuncia un evento per il 16 settembre

Redazione Webnews,

Tutti i dettagli di PlayStation 5 saranno svelati molto presto. Dopo che Microsoft ha annunciato tutto ciò che c’era da sapere su Xbox Series X, inclusi il prezzo di vendita e la data di commercializzazione, Sony è pronta a fare altrettanto con un piccolo evento online dedicato alla nuova console next-gen.

Mercoledì 16 settembre 2020 alle 22 ora italiana, Sony trasmetterà un video di 40 minuti dedicato ai giochi che saranno disponibili per PlayStation 5, da quelli in uscita al momento del lancio a quelli che arriveranno nel corso dei mesi successivi. In quella stessa occasione Sony dovrà inevitabilmente quello che ormai tutti stiamo aspettando: il prezzo di vendita di PlayStation 5 e la data in cui la nuova console sarà disponibile.

Xbox Series X sarà disponibile dal 10 novembre prossimo, ma i pre-ordini partiranno il 22 settembre. Se Sony vorrà provare a battere Microsoft fin dai pre-ordini, la data in cui questi partiranno non dovrà essere troppo lontana da quella fissata da Microsoft. Che sono abbia intenzione di farli partire subito dopo l’evento?

Sappiamo già che saranno due le console PlayStation 5 in arrivo, quella classica e quella in versione digitale, ma difficilmente, almeno secondo gli analisti, Sony potrà battere i prezzi delle due nuove console targate Microsoft: 299 dollari per Xbox Series S e 499 euro per Xbox Series X.