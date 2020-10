Netflix facilita la ricerca con la tab New & Popular

Matteo Tontini,

Netflix ha intenzione di dare spazio ai contenuti nuovi e più gettonati in un unico posto, per andare incontro alle esigenze degli utenti più indecisi: la società ha annunciato che a breve sarà possibile consultare alcuni di questi titoli in una nuova sezione, chiamata New & Popular (Nuovi e Popolari). Sarà disponibile solo sulle TV e sembrerebbe essere già in fase di distribuzione, dopo essere stata testata per la prima volta ad aprile scorso.

La sezione raggrupperà caroselli come Aggiunti di recente e la Top 10 generale, che ha debuttato a febbraio e viene aggiornata quotidianamente. Dovrebbe includere anche una nuova riga battezzata Worth The Wait (“Meritano l’attesa”), che offrirà agli abbonati un’anteprima di film e serie in arrivo sulla piattaforma entro 365 giorni. Quest’ultima sezione è particolarmente importante perché permette agli utenti Netflix di salvare e impostare promemoria per i contenuti in arrivo. In questo modo, le persone potrebbero essere invogliate a non disdire l’abbonamento anche qualora non avessero nulla da vedere, perché c’è la possibilità che trovino qualcosa di interessante nei giorni o nei mesi successivi.

Sebbene il colosso dello streaming continui a crescere costantemente, ci tiene alla fidelizzazione per evitare di perdere clientela: la società ha perso abbonati per la prima volta lo scorso anno, quando decise di aumentare di prezzo la tariffa mensile. Inoltre, negli scorsi mesi, sono state lanciate nuove piattaforme streaming (come Disney+) e altre hanno rafforzato il proprio catalogo (basti pensare a Prime Video di Amazon, che sta offrendo sempre più contenuti degni di nota).