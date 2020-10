Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra in sconto per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

Con l’avvicinarsi del Prime Day 2020, al via ufficialmente il 13 e il 14 ottobre prossimi, Amazon ci sta già stuzzicando il palato proponendoci centinaia di prodotti in offerta e con un periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2021. Tra i dispositivi che già da ora ci si può portare a casa con importanti riduzioni di prezzo non possiamo segnalarvi i nuovi e potenti smartphone top di gamma di casa Samsung, i Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Lanciati anche in Italia poche settimane fa, i Samsung Galaxy S20 stanno già conquistando il grande pubblico e l’ondata di sconti appena arrivata non farà che contribuire al successo dei dispositivi, potenti e dotati di specifiche di primo piano, dagli Infinity-O Display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X al sistema di fotocamere da 64 MP – che diventano 108 per la versione S20 Ultra – e la possibilità di registrare video non soltanto a 4K, ma anche in altissima risoluzione 8K.

Samsung Galaxy S20, la scheda tecnica

Display : 6,2″ Dynamic AMOLED (Quad HD)

: 6,2″ Dynamic AMOLED (Quad HD) Dimensioni : 152 x 69 x 7,9 mm

: 152 x 69 x 7,9 mm Peso : 163 g

: 163 g Processore : Exynos 990

: Exynos 990 RAM : 8 GB

: 8 GB Fotocamera principale : 12 MP, F1.8

: 12 MP, F1.8 Fotocamera ultra-grandangolare : 12 MP, F2.2

: 12 MP, F2.2 Fotocamera con teleobiettivo : 64 MP, F2.0

: 64 MP, F2.0 Sistema operativo : Android 10 Samsung One UI 2.1

: Android 10 Samsung One UI 2.1 Memoria : 128 GB, espandibile fino ad 1 TB

: 128 GB, espandibile fino ad 1 TB Batteria: 4.000 mAh

Samsung Galaxy S20 Ultra, la scheda tecnica

Display : 6,9″ Dynamic AMOLED (Quad HD)

: 6,9″ Dynamic AMOLED (Quad HD) Dimensioni : 167 x 76,0 x 8,8 mm

: 167 x 76,0 x 8,8 mm Peso : 220 g

: 220 g Processore : Exynos 990

: Exynos 990 RAM : 12/16 GB

: 12/16 GB Fotocamera principale : 108 MP, 1.8

: 108 MP, 1.8 Fotocamera ultra-grandangolare : 12 MP, F2.2

: 12 MP, F2.2 Fotocamera con teleobiettivo : 48 MP, F2.0

: 48 MP, F2.0 Sistema operativo : Android 10 Samsung One UI 2.1

: Android 10 Samsung One UI 2.1 Memoria : 128 GB, espandibile fino ad 1 TB

: 128 GB, espandibile fino ad 1 TB Batteria: 5.000 mAh