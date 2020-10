Google Stadia, Premiere a 79€ e demo gratis per i giochi

Massimo Reina,

Google continua a lavorare per migliorare Stadia, la sua piattaforma per il cloud gaming, e renderla più appetibile al pubblico.

Dopo aver annunciato un elenco di nuovi titoli che ne amplieranno la biblioteca giochi, l’azienda propone ora un’offerta davvero interessante relativo al suo bundle Stadia Premiere Edition.

L’edizione, che include uno Stadia Controller e un Chromecast Ultra, è infatti disponibile per un periodo limitato a 79,99€, invece che a 99,00€. Ben 20€ di sconto totale.

Quanto dura la promozione?

L’offerta di Google per il suo bundle Premiere durerà fino al giorno 26 ottobre 2020 alle ore 3:00 PM GMT-7. Ma non è tutto: contestualmente a questa promozione, l’azienda statunitense ha annunciato che offrirà delle demo gratuite di molti dei videogiochi presenti nel suo catalogo.

Quali giochi si potranno provare gratis?

A partire da oggi, e nei prossimi giorni, saranno disponibili le demo di:

Pac-Man Mega Tunnel Battle

Star Wars Jedi: Fallen Order

Hello Engineer

Humankind

Immortals: Fenyx Rising

Altri titoli verranno annunciati nei prossimi giorni. Le demo saranno disponibili ciascuna per una sola settimana, e per provarle non sarà necessario fare un abbonamento premium.