Immuni, con TIM l’App si può usare senza consumare Giga

Massimo Reina,

In questa fase di emergenza sanitaria legata al Covid-19, TIM dà il suo importante contributo rendendo di fatto gratuito l’utilizzo dell’applicazione Immuni per i suoi clienti.

L’azienda di telecomunicazioni ha infatti reso noto al pubblico, attraverso una nota sul sito ufficiale e degli SMS inviati direttamente alla clientela, che da oggi potranno utilizzare Immuni senza consumare Giga.

E questo vale per tutti, anche per coloro che non hanno attiva un’offerta dati sulla propria linea, ma una normale Carta SIM TIM di tipo prepagato, a patto però di disporre sempre di un credito telefonico residuo maggiore di zero.

La nota di TIM

Ecco nel dettaglio la nota dell’operatore telefonico:

Per tutti i clienti TIM che utilizzano l’App Immuni in Italia non è previsto il consumo dei giga della propria offerta dati ed il traffico dati, anche in assenza di un’offerta dati attiva sulla linea, è sempre gratuito.

La App, che ricordiamo permette di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio da Coronavirus (gli utenti ricevono notifica di eventuali esposizioni al virus), secondo i dati forniti dal Ministero della Salute è stata scaricata da circa 8 milioni di italiani.

Una percentuale ritenuta bassa dagli esperti, secondo i quali la quota ottimale per raggiungere i risultati sperati dovrebbe essere del 60%, ma che grazie anche a incentivi come questi di TIM potrebbe aumentare.