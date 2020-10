Costume Quest 2 gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Halloween si avvicina e molte persone potrebbero voler passare la notte del 31 ottobre davanti un bel videogioco. Così, per l’occasione, Epic Games ha deciso di dare l’opportunità ai giocatori di scaricare gratis Costume Quest 2 per PC, un divertente titolo a tema. Dimenticatevi dei survival horror: il gioco dimostra infatti come l’atmosfera di Halloween si possa respirare anche attraverso un simpatico action adventure!

Ma in cosa consiste, precisamente, questo Costume Quest 2? Attraverso un mix di avventura, azione e combattimenti a turni, gli utenti sono chiamati a calarsi nei panni di strampalati personaggi che possono indossare nuovi costumi in grado di trasformarli in potenti guerrieri di Halloween. Le ambientazioni sono davvero ispirate: esplorando spettrali paesaggi senza tempo, i giocatori si troveranno a raccogliere figurine di dolcetti da brivido, per usarle contro una legione di nemici ossessionati dall’igiene. Di seguito è possibile dare un’occhiata al trailer, per capire meglio di cosa stiamo parlando.

Come scaricare gratuitamente Costume Quest 2

Scaricare il gioco di Double Fine è semplice e intuitivo. Basta andare alla pagina del titolo sul negozio digitale di Epic e accedere con il proprio account (o crearne uno). Dopodiché basterà premere il pulsante Ottieni sulla destra e proseguire per riscattare il gioco.

Una volta fatto questo, il titolo comparirà nella nella libreria digitale dell’utente, che potrà decidere di istallarlo subito o meno. Val la pena tuttavia sottolineare che la promozione è valida solo fino alle 16:00 del 29 ottobre 2020, dopodiché il gioco non sarà più gratuito ma tornerà al suo prezzo di listino (11,99 euro).

Chiunque invece volesse giocare un bel titolo horror in occasione di Halloween, sul negozio di Epic può trovare a costo zero anche Layers of Fear 2.