Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X

Massimo Reina,

Grazie alle sue storie coinvolgenti tutto pathos e criminalità organizzata, in grado di traslare le atmosfere tipiche di molte pellicole giapponesi a tema in videogioco, la serie Yakuza è riuscita a conquistare tanti fan anche in occidente. E l’ultimo episodio presto in arrivo promette di fare altrettanto.

Yakuza: Like a Dragon sarà infatti il nuovo capitolo della popolare serie SEGA. La storia, ambientata a Yokohama, nel distretto di Isezaki Ijincho, vedrà però l’ingresso in scena di un nuovo protagonista rispetto allo storico Kazuma Kiryu. Si tratta di Ichiban Kasuga, una recluta yakuza di grado inferiore giunta a un passo dalla morte per mano dell’uomo di cui si fidava di più.

Ichiban decide di scoprire la verità dietro il tradimento della sua famiglia e di riprendersi la sua vita. Così riunisce intorno a sé un gruppo confuso di emarginati: Adachi, un poliziotto disonesto, Nanba, un’ex infermiera senzatetto, e Saeko, una hostess in missione. Insieme vengono trascinati in un conflitto che sta nascendo a Yokohama e devono affermarsi per diventare gli eroi che non si sarebbero mai aspettati di essere.

Una campagna ricca di contenuti

Il gameplay sarà praticamente quello tipico della saga, se si eccettuano delle interessanti aggiunte specie nelle fasi di gestione e in quelle di combattimento. Si potrà liberamente girovagare per le vie della città, imbattendosi in occasionali risse (i combattimenti avverranno sia in maniera classica, cioè in stile action, sia a turni, come in un gioco di ruolo), parlando con la gente o procurandosi svariati item utili per l’avventura.

Senza contare gli innumerevoli nuovi mini-games e sotto-avventure nelle quali il buon Ichiban potrà cimentarsi. Potrà perfino trovare lavoro tramite l’ufficio di collocamento: nel corso della storia se ne potranno sbloccare di nuovi e accedervi solo possedendo i requisiti necessari. Lo stesso discorso vale anche per i personaggi del party, migliorabili attraverso un sistema di upgrade in stile RPG.

Ovviamente, come in ogni avventura del genere, il protagonista potrà cambiare look, comprare nuovi vestiti, accessori e apprendere abilità differenti da utilizzare in combattimento. Per quanto riguarda la parte tecnica, il gioco sfrutterà le caratteristiche uniche di Xbox Series X|S, quindi sarà in grado di offrire tempi di caricamento, grafica e reattività senza pari, oltre a frequenze dei fotogrammi fino a 120fps.

Yakuza: Like a Dragon, la data di rilascio

Yakuza: Like a Dragon ha tutte le potenzialità per diventare uno dei capitoli più interessanti dell’intera serie, grazie alla localizzazione dei testi in italiano e ad alcune interessanti novità nel gameplay. Ricordiamo che l’avventura action di SEGA sarà disponibile a partire dal 10 novembre su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.