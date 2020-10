Sony regala una PlayStation 5 con il concorso Be the First

Massimo Reina,

A poche settimane dall’uscita nei negozi di PlayStation 5, Sony lancia il concorso Be the First, che regala una console alla prima persona che troverà cinque codici speciali disseminati su alcuni siti web e sui social.

Com’è spiegato sul sito ufficiale del concorso, ogni volta che l’utente troverà e risolverà ciascuno degli enigmi, potrà verificarne la correttezza sul sito PS5bethefirst.it inserendo la risposta nell’apposito box presente sulla home.

Il concorso nel dettaglio

Tra il 25 ottobre e il 19 novembre 2020, sulle pagine Facebook e Instagram di PlayStation Italia, MediaWorld, UniEuro, e altri siti Internet, saranno presenti degli enigmi che l’utente dovrà avere cura di cercare, risolvere e collezionare.

Tre enigmi saranno distribuiti tra il 25 ottobre e l’11 novembre e due il 12 novembre. Una volta raccolti tutti e cinque i codici alfanumerici, gli utenti potranno collegarsi al sito internet PS5bethefirst.it, inserirli e risolvere gli enigmi nell’apposita sezione cliccando sul pulsante “verifica”.

Come recita il regolamento ufficiale, “se le risposte agli enigmi saranno corrette, gli utenti dovranno compilare il form intermedio di inserimento email e data di nascita (per verificare l’età) seguito dal form di registrazione completo. Nel caso di partecipazione di un minore, il form di registrazione dovrà essere compilato dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale che dovrà indicare il proprio indirizzo email”.

Il primo utente che inserirà la stringa con i cinque codici corretti, sempre nel periodo dal 12 al 19 novembre, sarà il vincitore di una Sony Console PlayStation 5, comprendente periferiche e codici per scaricare dei titoli; tutti gli altri utenti che inseriranno i codici corretti successivamente al primo parteciperanno all’estrazione di recupero di una Console PlayStation 5.