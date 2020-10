PES 21 è retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X/S

Massimo Reina,

Buone notizie per gli appassionati di calcio e videogiochi: Konami ha infatti annunciato che il suo eFootball PES 2021 Season Update sarà retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L’azienda giapponese ha utilizzato Twitter per comunicare ai fan la notizia.

La Serie B italiana solo su PES

Appena poche ore prima Konami aveva annunciato di aver siglato un accordo di esclusiva con la Lega di Serie B, la seconda divisione del calcio professionistico italiano. Grazie a questo accordo eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021) sarà l’unico videogioco per PC e console a includere i contenuti ufficiali della Serie BKT tra cui il logo, il trofeo e il pallone ufficiale.

• AC Pisa*

• AC Reggiana 1919*

• AS Cittadella*

• Ascoli Calcio*

• Chievo Verona

• Cosenza Calcio*

• Empoli FC*

• Frosinone Calcio*

• L.R. Vicenza Virtus*

• Pescara Calcio*

• Pordenone Calcio*

• Reggina 1914*

• SPAL 2013 Ferrara

• SS Monza 1912

• US Cremonese*

• US Lecce

• US Salernitana 1919*

• Venezia FC*

• Virtus Entella*

*Disponibili in esclusiva su PES 2021 (versioni PC e console)

Gli azzurri di Mancini giocano per Konami

Contestualmente ai diritti per la Serie B, Konami ha anche siglato un accordo con la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che le permette di includere in PES 2021 la riproduzione ufficiale, con la massima qualità possibile, della Nazionale Italiana di Calcio.

eFootball PES 2021 Season Update è un videogioco standalone che include tutte le caratteristiche di eFootball PES 2020, vincitore del premio “Best Sports Game” all’E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco.

Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, infatti, PES 21 include in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021). Il gioco, infine, è disponibile da qualche giorno in versione Mobile, gratis per dispositivi iOS e Android.