50 euro in regalo su Amazon a chi spende 500 euro

Redazione Webnews,

Se state pianificando un acquisto importante o non vi siete ancora organizzati per fare tutti i regali di Natale, Amazon ha appena lanciato una promozione che potrebbe fare al caso vostro: a fronte di una spesa complessiva di 500 euro, il colosso dell’e-commerce vi farà risparmiare 50 euro.

La promozione, unica del suo genere, è già arriva a scadrà il prossimo 10 dicembre. Non tutti i prodotti, però, sono validi per arrivare al totale complessivo di 500 euro, ma la selezione proposta da Amazon è piuttosto ricca: vi basterà collegarvi a questo indirizzo e sfogliare le categorie e i prodotti inclusi nella promozione, dalle aspirapolvere ai termoventilatori che in questo periodo non possono mancare in casa, ma anche robot da cucina, macchine del caffè e forni microonde.

Moulinex DD6558 Quickchef 3in1

De’ Longhi En85.B Macchine per Il caffè a Sistema Nespresso

Ariete 2761 Handy Force Scopa Elettrica con filo 2 in 1

CANDY CMG 2071 M – Microonde con grill 20L

Moulinex OW210130 Pain Doré Macchina per il Pane

Moulinex PerfectMix + Frullatore con Tecnologia Powelix

Electrolux EKM5550 Impastatrice

Polti Vaporella Forever 658 PRO Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia

Come ottenere i 50 euro in regalo da Amazon

La promozione è assolutamente trasparente. Sarà sufficiente inserire fino a 500 euro di prodotti nel carrello di Amazon tra gli oltre 700 che partecipano all’iniziativa – tutti venduti e spediti da Amazon – per vedersi subito applicato, prima di procedere al pagamento, lo sconto di 50 euro.

Non sarà necessario effettuare un secondo acquisto, lo sconto sarà applicato subito e vi permetterà così di spendere 450 euro per prodotti del valore di 500 euro.

Amazon precisa che “i prodotti devono essere acquistati con un unico ordine e spediti con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo. Non è possibile separare le spedizioni“. L’offerta, inoltre, non è trasferibile né convertibile in denaro e non è cumulabile con altre offerte nè con l’utilizzo di buoni sconto Amazon.it.