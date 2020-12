Netflix introduce l’opzione per il solo audio dei contenuti

Redazione Webnews,

Da qualche tempo i contenuti audio, complice anche i servizi di streaming e le ormai onnipresenti note vocali che tutti i servizi di messaggistica istantanea permettono e incentivano, stanno acquisendo sempre maggior rilevanza e anche social network come Twitter si sono adeguati alla “nuova moda” dando agli utenti la possibilità di produrre e fruire di contenuti multimediali anche senza video.

Netflix, sempre al passo coi tempi, si prepara a fare qualcosa di simile che, in futuro, potrebbe spianare la strada allo sbarco di contenuti solo audio sulla piattaforma di streaming più popolare al Mondo: Android Police ha confermato con l’ultimo aggiornamento di Netflix per Android verrà data la possibilità di fruire dei contenuti già esistenti disabilitando il video.

Abilitando temporaneamente o definitivamente l’opzione solo audio, gli utenti di Netflix per Android si troveranno davanti uno schermo nero e potranno fruire del contenuto in streaming anche se stanno facendo altro e vogliono soltanto un sottofondo non musicale, risparmiando anche sul consumo di preziosi GB se ci si trova fuori casa.

La modalità solo audio di Netflix, in fase di rollout in queste ore per gli utenti di Android, sarà disponibile per tutti i contenuti in catalogo, anche se si presta maggiormente per la fruizione di commedie o dei tanti spettacoli comici che non necessariamente richiedono di un supporto visivo per essere compresi. E chissà che in futuro in casa Netflix non decidano di puntare anche sui podcast!