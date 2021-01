TikTok: i profili degli under 16 diventano privati

Redazione Webnews,

TikTok introduce importanti novità a protezione della privacy dei minorenni. Da questo momento in poi tutti i profili degli utenti che hanno meno di 16 anni diventeranno privati in maniera automatica. L’annuncio arriva direttamente dal social network, che sottolinea anche come di conseguenza “soltanto i follower approvati avranno la possibilità di vedere i contenuti degli utenti minori di 16 anni”. Curiosamente, il provvedimento arriva pochi giorni dopo che il Garante per la Privacy ha aperto in Italia un’indagine proprio su TikTok.

TikTok: tutte le limitazioni per i profili minorenni

Il profilo privato per gli utenti tra 13 e 15 anni è solo una delle tante novità introdotte dal social network in queste ore. Vengono introdotte, tra le altre cose, anche limitazioni relativi alle chat per gli utenti under 16: da questo momento non ci sarà più l’opzione tutti, ma per i commenti ai video potranno selezionare solo tra le opzioni “amici” o “nessuno“. Sempre con l’obiettivo di tutelare i più giovani, sono state apportate modifiche alle impostazioni dei “duetti” e alla funzione “stitch“. Per gli utenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione di default di queste funzioni è ora su “amici”. Quanto ai download, da questo momento TikTok annuncia che si potranno scaricare solamente i video creati da utenti maggiori di 16 anni. “Gli altri utenti – fa sapere l’azienda – possono decidere se consentire il download dei loro video. Mentre, per coloro tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione è disattivata di default, ma possono decidere di attivarla”. L’opzione “suggerisci il tuo account agli altri”, inoltre, è impostata in automatico su off per gli account registrati da utenti di età compresa tra 13 e 15 anni.

Le spiegazioni del social network

A spiegare queste novità ci pensa Alexandra Evans, Head of Child Safety di Tik Tok Europe: “Le novità si basano su ulteriori modifiche apportate in precedenza – argomenta – per promuovere la sicurezza dei minori, inclusa la limitazione della messaggistica diretta e delle dirette streaming per gli account di minori di 16 anni”. Elaine Fox, Head of Privacy, EMEA di TikTok, aggiunge che “i diritti alla privacy e la sicurezza online della nostra community sono una priorità assoluta per TikTok, in particolare, quando si tratta dei nostri utenti più giovani”.