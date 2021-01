YouTube cancella video di Trump e sospende nuovi upload

Matteo Tontini,

YouTube ha cancellato un nuovo video caricato sull’account di Donald Trump per violazione delle norme sui contenuti dell’azienda. Il canale è stato inoltre “limitato” attraverso un avvertimento, quindi non sarà in grado di caricare nuovi contenuti per almeno una settimana.

Al momento non è chiaro quale clip abbia scatenato il provvedimento contro Trump, né quale fosse il materiale offensivo. YouTube ha rifiutato di fornire dettagli specifici sui contenuti del vide, ma ha così dichiarato:

Dopo un’attenta revisione e alla luce delle preoccupazioni su possibili nuove violenze, abbiamo rimosso i nuovi contenuti caricati sul canale di Donald J. Trump e abbiamo stabilito un limite temporaneo per l’account in quanto ha violato le nostre norme di incitamento alla violenza. Di conseguenza, il canale non potrà caricare nuovi video o live streaming per un minimo di sette giorni, ma potremmo anche prolungare la penalità.

YouTube ha anche rimosso dei contenuti dal canale ufficiale della Casa Bianca: si tratta di due video che erano sulla pagina ufficiale, uno in cui Trump stava parlando con i giornalisti e un altro in cui stava facendo osservazioni sulla barriera di separazione tra Stati Uniti d’America e Messico.

YouTube inoltre ha disabilitato indefinitamente i commenti sui video di Trump a causa delle “continue preoccupazioni sull’incitamento alla violenza”. Un secondo avvertimento all’account comporterebbe una sospensione obbligatoria di due settimane, mentre un terzo condurrebbe a un ban permanente.

A proposito dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti, di recente Twitter ha bannato definitivamente Trump, che dopo poche ore ha trovato rifugio su Parler (app adesso offline).