Steam Game Festival, una settimana di demo e dirette

Massimo Reina,

La versione invernale dello Steam Game Festival è alle porte. La nuova edizione dell’evento online targato Valve avrà infatti inizio domani 2 febbraio 2021 alle ore 19:00, e proporrà come sempre demo e sessioni in live streaming per scoprire i prossimi giochi in uscita sulla piattaforma Steam.

Fino alle ore 19:00 del 10 febbraio 2021, i giocatori avranno quindi la possibilità di provare oltre 500 nuovi titoli, oltre che quella di poter assistere a delle dirette streaming con gli sviluppatori, coi quali sarà perfino possibile interagire attraverso delle sessioni in chat.

Il Festival dei Giochi di Steam

Un trailer lanciato da Steam, intitolato Play What’s Next, ha intanto anticipato alcuni dei giochi che dovrebbero essere disponibili con le relative demo durante l’evento. Tra questi spiccano Genesis Noir di Feral Cat Den, The Riftbreaker di Exor Studios, Narita Boy dello Studio Koba, Almighty: Kill Your Gods di Runwild Entertainment, Fling to the Finish di Splitside Games e Black Book di Morteshka.

Ancora una volta l’obiettivo dell’evento sarà quello di trovare uno spazio digitale che, specie dopo dopo la cancellazione della Game Developers Conference del 2020, possa consentire agli sviluppatori di esporre la propria produzione a un vasto pubblico, oltre che farli interagire con migliaia di appassionati da cui ricevere spesso dei feedback utili ai fini di un miglioramento delle loro opere.

Dall’altro, dare ai giocatori la possibilità a loro volta di essere partecipi a una sorta di fiera virtuale, senza essere presenti fisicamente, e quindi di “parlare” tra loro e con gli sviluppatori, oltre che commentare e provare decine di titoli su Steam. La prima iterazione del festival si è svolta insieme ai Game Awards nel dicembre 2019, ed è stata seguita da eventi simili lo scorso autunno e la primavera.