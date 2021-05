Instagram testa la nuova durata dei Reel a 60 secondi

Iniziati i test in alcuni Paesi selezionati, come l’Italia, per aumentare la durata degli Instagram Reel a 60 secondi. Novità anche per Insight.

Instagram Reels è una funzione di Instagram che, come viene definita dalla stessa azienda proprietaria, Facebook, permette agli utenti di creare e scoprire brevi e divertenti video multi-clip, tra l’altro simili concettualmente a quelli dell’app TikTok. Di solito la durata di questi filmati era di 15 o 30 secondi, ovviamente con audio, effetti e strumenti creativi, ma da oggi inizia una fase di test per aumentarne la durata a 60 secondi.

Instagram Reels: nuova durata e insight

I test si svolgeranno da oggi in alcuni Paesi selezionati, tra i quali l’Italia, con l’azienda che spera di ottenere risposte positive in tempi brevi. Anche perché i reel hanno avuto un buon successo, pertanto vuole rendere disponibile la nuova feature a tutti in tempi estremamente brevi. Contestualmente, Instagram ha pensato a un nuovo menu per Insight, la risorsa messa a disposizione degli utenti che permette loro di accedere ai dati statistici delle prestazioni del proprio account, che ora fornirà informazioni utili a creatori di contenuti e aziende in merito ai propri post.

Vogliamo offrire maggiori dati a chi usa la piattaforma in modo professionale, quindi nei prossimi mesi lanceremo alcuni aggiornamenti di Instagram Insight che aiuteranno i creator e le imprese a vedere e valutare meglio i propri risultati.

Su Insight, come sempre, saranno quindi visibili i dati statistici di Instagram per scoprire di più sui propri follower e sull’interazione del pubblico con post, storie e video IGTV, ma verranno aggiunte nuove opzioni temporali preimpostate per l’analisi, e le statistiche saranno valutate oltre gli ultimi 7 e 30 giorni. Sulla base dei feedback ricevuti, gli sviluppatori introdurranno gli insight sia per i Live che per i Reels. In tal senso, specificamente per Instagram Reel, verranno mostrati il numero di visualizzazioni, gli account raggiunti, i like, i commenti, i contenuti salvati e le condivisioni. Instagram renderà tutto disponibile anche per la versione desktop.