DAZN, le partite di Serie A si potranno vedere a 1080p

DAZN annuncia l’arrivo dello streaming a 1080p per i match di Serie A a partire dalla 13esima giornata, il 20 novembre 2021.

Strano, ma vero. Siamo nel 2021 e ci ritroviamo a dare una notizia che sembra arrivare da qualche anno fa. Il prossimo 20 novembre, a diverse settimane dall’inizio del campionato di Serie A che viene trasmesso in parte anche su DAZN, il servizio di streaming inizierà a trasmettere i contenuti calcistici a 1080p, battendo quindi Sky che al momento si ferma a 1080i.

DAZN ha confermato in queste ore l’arrivo ufficiale dello streaming a 1080p per il 20 novembre prossimo in occasione dei match della 13a giornata di Serie A. I clienti di DAZN non dovranno fare nulla, se non sperare che tutto fili liscio e che l’aumento della qualità di trasmissione non causi problemi di streaming come accaduto in passato, spesso nei momenti clou di match molto attesi, con fastidiosi problemi e interruzioni seguiti da scuse.

A poter beneficiare della qualità a 1080p saranno gli utenti di DAZN che accedono al servizio tramite le smart TV e i set-top-box. Niente da fare, al momento, che gli utenti di smartphone, tablet o computer: la trasmissione resterà a 720p e 6,6 mbit/s.

Le partite della 13esima giornata di Serie A su DAZN

I match della 13esima giornata della Serie A 2021-2022 che saranno visibili su DAZN a 1080p saranno:

Atalanta-Spezia (20/11/2021, ore 15.00)

(20/11/2021, ore 15.00) Lazio-Juventus (20/11/2021, ore 18.00)

(20/11/2021, ore 18.00) Fiorentina-Milan (20/11/2021, ore 20.45)

(20/11/2021, ore 20.45) Sassuolo-Cagliari (21/11/2021, ore 12.30)

(21/11/2021, ore 12.30) Bologna-Venezia (21/11/2021, ore 15.00)

(21/11/2021, ore 15.00) Salernitana-Sampdoria (21/11/2021, ore 15.00)

(21/11/2021, ore 15.00) Inter-Napoli (21/11/2021, ore 18.00)

(21/11/2021, ore 18.00) Genoa-Roma (21/11/2021, ore 20.45)

(21/11/2021, ore 20.45) Hellas Verona-Empoli (22/11/2021, ore 18.30)

(22/11/2021, ore 18.30) Torino-Udinese (22/11/2021, ore 20.45)

Vi ricordiamo che per seguire su DAZN le partite di Serie A, a prescindere dalla qualità disponibile, l’abbonamento da sottoscrivere ha un costo di 29,99 euro al mese.