Nuovo digitale terrestre, chiudono Paramount Network e Spike

I due canali editi da ViacomCBS Network Italia salutano il digitale terrestre: al loro posto due emittenti Mediaset: Twentyseven e Italia 2.

Continuano i cambiamenti sul digitale terrestre con la riorganizzazione delle frequenze e in prospettiva di quello switch off che dovrebbe avvenire nel 2023, stando a quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Da oggi infatti, Paramount Network e Spike chiudono i battenti sul digitale terrestre. Al loro posto arrivano il nuovo Twentyseven, canale 29, che debutta proprio oggi, e il “vecchio” Italia 2, che viene così ricollocato sul canale 49. Entrambe infatti le frequenze lasciate libere dalle due emittenti edite da ViacomCBS Network Italia sono state acquistate da Mediaset.

Addio Paramount Network, benvenuta Twentyseven

La “dipartita” dei canali Paramount Network e Spike non costituiscono una vera sorpresa: del loro addio, così come quello di altri canali, se ne parlava già da qualche tempo. Con lo switch off in vista, infatti, qualche emittente televisiva ha deciso di abbandonare definitivamente la piattaforma del digitale terrestre, o per evitare i costi di ammodernamento tecnologico, o perché impegnata in altri progetti.

Nel caso dei due canali di ViacomCBS Paramount Network è anche probabile che abbiano influito l’impegno dell’azienda nei progetti legati a Paramount+ per i servizi premium, e Pluto TV per quelli free. Quest’ultima è infatti la nuova piattaforma TV streaming di ViacomCBS Networks International con un servizio composto da video su richiesta gratis, supportati da pubblicità, e da una selezione di canali lineari progettati per emulare l’esperienza della tradizionale televisione.

Tornando al digitale terrestre, la neo arrivata emittente Twentyseven debutta oggi e offrirà una programmazione in certi casi non molto dissimile a quella del canale che sostituisce: si parla infatti di film prevalentemente commedia, romantici e azione (Il Tempo delle Mele 3, Un Piedipiatti e Mezzo, Il Piccolo Principe, etc), serie TV classiche come La Casa nella Prateria e A-Team, oltre a produzioni interne come Camera Cafe’, o relativamente più recenti trasmesse da Mediaset come Due Uomini e 1/2, Shameless e The Goldbergs.