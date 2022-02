Samsung Galaxy Tab S8: eccolo svelato in anteprima

Samsung ha spoilerato il suo ultimo tablet di punta, il Galaxy Tab S8, commercializzato in tre diverse iterazioni, con una serie di immagini promo.

Se fosse rimasto qualcos’altro da trapelare sulla serie Galaxy Tab S8, sappiate che ora non è più così. Un comunicato stampa ufficiale completo è ora emerso online a poche ore di distanza dall’evento Galaxy Unpacked 2022, insieme a dozzine di nuovi rendering per la stampa in alta qualità.

Samsung Galaxy Tab S8: tutto quello che c’è da sapere

Secondo il comunicato stampa trapelato, la serie Galaxy Tab S8 ha le seguenti specifiche hardware:

Il modello base è dotato di un display TFT LPTS da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Nasconde 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria espandibile. È dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Il Tab S8+ è dotato di un display Super AMOLED da 12,4 pollici con una risoluzione di 2800 x 1752 e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ha la stessa configurazione di memoria del modello base.

è dotato di un display Super AMOLED da 12,4 pollici con una risoluzione di 2800 x 1752 e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ha la stessa configurazione di memoria del modello base. Infine, il Tab S8 Ultra è dotato di un display da 14,6 pollici 2960 x 1848 con capacità a 120 Hz. È dotato di 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione integrato espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Le varianti Tab S8+ e Tab S8 Ultra hanno un sensore di impronte digitali in-display, mentre il modello base dispone di questo componente di autenticazione biometrica all’interno del pulsante di accensione.

A parte le dimensioni, le fotocamere selfie, la posizione del sensore di impronte digitali e la capacità della batteria, questi nuovi tablet premium sono identici fra loro gli stessi. Sono tutti dotati di un chipset Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, S Pen e la stessa potente suite software.

Supportano anche la fast charge da 45 W, sebbene le loro capacità della batteria siano diverse.

Il modello base S8 ha un’unità da 8.000 mAh;

Il Tab S8+ è dotato di una batteria da 10.090 mAh;

Il Galaxy Tab S8 Ultra è dotato di un’unità da 11.200 mAh.

Secondo il comunicato stampa trapelato, il Galaxy Tab S8 sarà il primo tablet del marchio a presentare un potente strumento di editing video chiamato LumaFusion (gli utenti utilizzatori di iPad lo conoscono bene).

Inoltre, Samsung consentirà agli utenti di Clip Studio Paint di collegare i loro smartphone Galaxy al tablet di ultima generazione e trasformare il device con schermo più piccolo in un set di strumenti per la S Pen. Questo può essere molto utile per gli artisti che potrebbero voler utilizzare l’intero schermo del Tab S8 come una tela digitale senza che gli elementi dell’interfaccia utente si mettano di mezzo.

In più, Samsung sta lavorando per fornire quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android per la serie Galaxy Tab S8 (e pochi altri dispositivi). Dulcis in fundo, per questa nuova generazione di gadget di punta, l’azienda ha utilizzato la stessa soluzione di alluminio per la scocca già vista sui Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.

Nel comunicato stampa trapelato, la società afferma che la nuova struttura in alluminio renderà la serie Galaxy Tab S8 il 40% meno incline ai piegamenti rispetto alla gamma Tab S7. Inoltre, il telaio ha meno probabilità di graffiarsi rispetto al modello precedente.

Quando si possono acquistare?

La compagnia vuole rilasciare la gamma di tablet in diversi mercati chiave il 25 febbraio, dopo un periodo di preordini che dovrebbe iniziare oggi.

Il 25 di questo mese, la serie Galaxy Tab S8 sarà in vendita negli Stati Uniti, in Europa e in Corea del Sud. I clienti che effettuano i preordini del Tab S8 Ultra riceveranno gratuitamente la cover tastiera, mentre coloro che prenoteranno i modelli base o Plus riceveranno un accessorio “Slim” per la tastiera con copertina del libro.

Per i dettagli sui prezzi per il mercato nostrano, aggiorneremo l’articolo non appena l’azienda avrà comunicato i cartellini di vendita dopo l’evento. Restate connessi.