LOL 2: conto alla rovescia per l’arrivo su Amazon Prime

LOL 2: Chi Ride è Fuori è pronto per tornare su Amazon Prime Video con la sua seconda stagione: la data è giovedì 24 febbraio 2022.

Dopo una prima stagione fantastica, ora LOL: Chi ride è fuori è pronto a tornare con la sua seconda stagione. Nuovi comici, nuovi personaggi e tante risate sono pronte ad arrivare con LOL 2 il 24 febbraio sul servizio streaming video di Amazon, Prime Video.

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy e verrà rilasciata in due fasi. Nella prima, il 24 febbraio, arriveranno le prime 4 puntate, ma solo il 3 marzo giungeranno le ultime due, la conclusione della sfida.

Il gioco consiste in una serie di comici pronti, all’interno di una stanza per 6 ore, a resistere ad ogni tipo di battuta e gioco senza ridere. Solo l’ultimo concorrente sarà il vincitore, mentre gli altri verranno eliminati dopo aver riso per due volte.

Quest’anno parteciperanno allo show Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Il premio in palio è di 100.000 euro, che ovviamente verrà devoluto ad un ente benefico a scelta del vincitore.

A commentare la sfida ci sarà il già rodato Fedez, che l’anno scorso aveva condotto assieme a Mara Maionchi, che sarà accompagnato quest’anno da Frank Matano, concorrente della prima stagione ora promosso a conduttore.

Parlando di concorrenti della prima edizione, ci sarà anche Lillo, pronto a sfoderare i suoi tormentoni della stagione scorsa per far perdere i concorrenti, diventando un’arma letale nelle mani di Fedez e Frank.

Sicuri che anche quest’anno ci saranno grasse risate con LOL 2: Chi ride è fuori, vi ricordiamo che la serie arriverà il 24 febbraio 2022 solo su Amazon Prime Video, ma per vederla completa dovrete attendere l’uscita delle ultime due puntate, il 3 marzo (il giovedì successivo).