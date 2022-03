AirPods 3: MINIMO STORICO per le nuove TWS di Apple (-20%)

Se state cercando le nuove cuffiette Apple, le AirPods 3, sappiate che si trovano al prezzo speciale di 159,99€ su Amazon, con spedizione gratuita.

Apple ha rilasciato di recente le sue ultime cuffiette Bluetooth True Wireless Stereo: si chiamano AirPods 3 e sono semplicemente perfette per chi possiede un iPhone. Sono tante le caratteristiche di punta che vantano sotto la scocca, ereditate dal modello premium AirPods Pro, ma costano decisamente meno: solo 159,99€ al posto di 199,99€. Sappiate che c’è la possibilità di pagare a rate con il servizio di Cofidis e c’è perfino la spedizione gratuita per gli abbonati al servizio Prime.

AirPods 3: a questo prezzo, non potete lasciarvele sfuggire

Pariamo subito dalle dimensioni; ogni gemma pesa solo 4,28 grammi. Praticamente, indossate non si sentiranno minimamente e la vestibilità è ottima, come da tradizione. A tal proposito, ricordiamo che ciascuno ha un suo parametro di giudizio e questo aspetto è molto personale. Io, ad esempio, non posso utilizzare le in-ear, e questo modello è quello perfetto per le mie orecchie. Non è solo la cuffietta ad essere leggera: anche la custodia di ricarica infatti, è molto contenuta: pesa solo 37,91 grammi.

I microfoni sono rivolti verso l’interno e presentano un sensore di rilevamento della pelle (vi riconosce non appena le indossate), hanno l’accelerometro per il rilevamento del movimento e un chip per il rilevamento vocale.

Godono dell’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa che vi garantisce un suono tridimensionale. Questa feature è compatibile solo con alcuni brani e con una serie di piattaforme di streaming on demand. C’è l’equalizzazione adattiva che permette di calibrare la musica in base alla forma dell’orecchio. Il design è affusolato e la colorazione scelta da Apple è la solita: bianca, of course.

Dulcis in fundo, troviamo il sensore di pressione per il controllo facilitato della musica, per rispondere facilmente alle telefonate e per riagganciare.

Non dovete temere acqua e sudore: le cuffiette sono resistenti a tutto e hanno un’autonomia di sei ore con una singola carica e si può godere di un’autonomia di 30 ore grazie alla custodia di ricarica MagSafe. 159,99€ è il minimo storico per questo gioiellino: le AirPods vi cambiano la vita. Se avete un iPhone non potete farne a meno.