Cosa compro con meno di 200€? POCO M4 Pro e ha perfino il 5G

POCO M4 Pro è l’affare del giorno su Amazon: lo portate a casa a 195,00€, con spedizioni gratuite e possibilità di dilazionare il pagamento con Cofidis.

Una delle domande che ci ponete più spesso è la seguente” Cosa posso comprare con un budget di massimo 200€?“. Certo, rispondere non è facile, ammettiamolo. C’è una pletora di prodotti online, soprattutto su Amazon che, delle volte, confonde anche l’utente più esperto. Navigando sul portale però, ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota: parliamo del POCO M4 Pro, telefono di fascia media del sub brand di Xiaomi che si caratterizza per un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Arriviamo al sodo: solo 195,00€ per uno smartphone uscito da pochissimo, con un processore in grado di farvi eseguire qualsiasi operazione senza il minimo sforzo, con un modem 5G dedicato e con un design all’ultimo grido. C’è anche la spedizione gratuita e la possibilità di pgare il telefono in comode rate con Cofidis al momento del checkout.

POCO M4 Pro: può essere vostro con un prezzo davvero esiguo

Partiamo dalle caratteristiche: processore MediaTek Dimensity 810, un SoC di fascia media capace di far scorrere fluido il device in ogni operazione. Da Instagram alle app di chat come WhatsApp e Telegram, dal gaming mobile alla gestione delle mail. Insomma, per chi cerca un tuttofare, questo è il device perfetto.

Non dimentichiamo poi la batteria: c’è una cella energetica da ben 5000 mAh con supporto alla fast charge cablata da 33W. Cosa significa questo? Semplice: l’autonomia sarà ottima e vi porterà a fare anche due giorni senza dover mai caricare il device.

Il comparto fotografico prevede quattro sensori, con quello principale da 64 Megapixel, coadiuvato dall’intelligenza artificiale. I vostri scatti saranno magnifici di giorno così come di notte e potrete liberare la vostra fantasia grazie alle lenti aggiuntive.

Il modem 5G poi, è una chicca per un dispositivo di questo prezzo. A soli 195,00€ infatti, è difficile comprare di meglio; se pensate che c’è anche un pannello FullHD+ da 6,7 pollici AMOLED con refresh rate da 90 Hz, capirete bene che siamo in presenza di un Best Buy.