PlayStation Plus: annunciato il nuovo servizio, data e prezzi

PlayStation ha rivelato il suo nuovo servizio Plus, diviso in tre opzioni diverse e che permetterà di giocare a una libreria di titoli.

PlayStation ha rivelato finalmente il tanto chiacchierato nuovo piano di PlayStation Plus, servizio che fino ad ora regalava qualche gioco a settimana e permetteva di giocare online, e che dopo giugno si dividerà in tre piani (più un quarto disponibile solo in alcuni paesi) offrendo più funzionalità.

I piani saranno 3 principalmente: Essential permetterà di fare tutto ciò che da adesso il Plus classico, Extra aggiungerà al suo interno un catalogo di giochi PS4 e PS5 da giocare, mentre Premium aggiungerà al tutto anche giochi delle precedenti console.

PlayStation Plus: ecco il nuovo servizio e i tre piani di abbonamento

Essential

Vantaggi : Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio: Due giochi scaricabili al mese Sconti esclusivi Archiviazione nel cloud per i giochi salvati Accesso al multigiocatore online Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus.

: Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus, ovvero €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno

Extra

Vantaggi : Offre tutti i vantaggi del livello Essential In più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare.

: Prezzo: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno

Premium

Vantaggi : Offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui: Giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud Un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP Offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now. I clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC. In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli.

: Prezzo: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno

In alcuni mercati in cui non è presente il Cloud (e quindi il PlayStation Now) verrà reso disponibile il piano PlayStation Plus Deluxe, che avrà un prezzo inferiore rispetto al livello Premium e darà accesso a un catalogo di grandi classici delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Sono inclusi anche i vantaggi dei livelli Essential ed Extra.

La data ufficiale è giugno ma solo per i mercati asiatici: a seguire il lancio ci sarà poi per America, Europa e le restanti regioni (anche se l’obiettivo di PlayStation è quello di concludere il lancio nella maggior parte dei paesi entro il primo semestre 2022).