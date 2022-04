POCO M4 Pro, batteria INFINITA con fotocamera tripla in offerta

L’ottimo smartphone POCO M4 Pro è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo che non è possibile ignorare: tutti i dettagli.

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android sotto i 200€ e non sai quale modello scegliere? L’ottimo POCO M4 Pro è in offerta su Amazon a 199€ e rappresenta una delle soluzioni ideali per quanto riguarda gli smartphone economici ma che garantiscono un’esperienza di utilizzo appagante.

Se lo acquisti adesso avrai la possibilità di utilizzare un device che non ha nulla da invidiare ai modelli ben più costosi, già a partire dal design curato e dal sapore premium.

POCO M4 Pro è in offerta su Amazon: non perdere questa incredibile occasione

L’ampio display AMOLED da 6.43 pollici è ad altissima risoluzione con tanto di frequenza di aggiornamento a 90 Hz: scorrere le immagini, le applicazioni e in generale l’utilizzo del device avverrà sempre in modo fluido e senza impuntamenti. Inoltre, l’elevata luminosità del display ti permetterà di utilizzarlo all’aperto senza alcuna complicazione, cosa che non è sempre possibile fare con altri device economici.

POCO M4 Pro sa il fatto suo anche per quanto riguarda le foto e i video: il merito è della fotocamera tripla posteriore costituita da un ottimo sensore principale da 64 MP che ti permette di scattare foto e video ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Che dire poi dell’incredibile batteria da 5000 mAh che, oltre a garantirti lunghe ore di utilizzo, supporta anche la ricarica rapida da 33W per darti modo di utilizzarlo per tante altre ore dopo una breve ricarica.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare di mano questa importante occasione per ricevere a casa in appena 1 giorno uno smartphone Android in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello. Acquistalo subito e scopri per qualche motivo tantissime persone lo considerano uno tra i migliori smartphone economici sul mercato.

