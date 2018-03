Il valore dei commenti

Giacomo Dotta,

Non sempre un post è in grado di attrarre commenti. Ma nemmeno ne ha l’ambizione a volte, non sempre c’è necessariamente qualcosa da dire. Il valore di un blog, però, sta nella possibilità di questo spazio ulteriore, il quale poi potrà essere speso da discussioni di tenore più o meno elevato, di valore più o meno corposo. Dipende dall’utenza che ci si riesce a guadagnare nel tempo, la quale a questo punto si traduce in un vero e proprio valore che va ad aggiungersi in semplice somma al valore degli autori e dei loro prodotti.

Chi arriva sul blog legge questi e quelli, trova tutto di fronte a sé, e seguirà quel blog sulla base di quel che vede: i post ed i commenti, appunto.

Tutto questo per arrivare a questa piccola considerazione, tanto scontata quanto necessaria. E, soprattutto, per ringraziare chi ci regala ogni giorno valore con discussioni come questa.

Ognuno ha gli utenti che si merita. Non possiamo che felicitarci di ciò.