Firefox avviserà se Flash non è aggiornato

Giacomo Dotta,

Il prossimo 8 Settembre sono previsti i rilasci di Firefox 3.5.3 e Firefox 3.0.14. Trattasi di aggiornamenti di sicurezza della release 3.0 e 3.5 con i quali Mozilla conta di portare avanti anche una nuova funzione per garantire la salvaguardia degli utenti utilizzanti il browser: un controllo massivo sui plugin.

All’installazione di Firefox, nel contesto della paginata “What’s new”, il browser mostrerà all’utente alcuni avvisi. Tra questi potrebbe comparire anche un monito all’aggiornamento di Flash nel caso in cui sul sistema ne fosse certificata una versione vetusta. Così facendo, Firefox va ad offrire un consiglio prezioso all’utente permettendo di aggiornare un plugin che viene utilizzato in stretta simbiosi con il browser. Notoriamente, infatti, Flash può essere un veicolo di attacco ma troppo spesso ne viene ignorata la necessità di un aggiornamento continuo: aggiornare Firefox e non aggiornare Flash, dunque, potrebbe non essere sufficiente e Mozilla intende estendere concettualmente la sicurezza della navigazione monitorando anche gli update provenienti da Adobe.

Firefox avvisa: Flash non è aggiornato

La segnalazione della nuova funzione è stata pubblicata sul Mozilla Security Blog precisa come l’obiettivo di lunga gittata sia quello di un monitoraggio su una moltitudine di plugin. Si parte con Flash per un motivo evidente: è il più diffuso, è una sorta di standard de facto e per questo motivo è quello sul quale Mozilla può ottenere il maggior impatto in termini di risultato.

Secondo una recente stima, l’80% dei navigatori utilizza versioni vulnerabili di Flash ignorando pertanto l’importanza di un controllo continuo dello stato di aggiornamento del plugin. Firefox intende andare oltre, allungando una mano all’utente e consigliando un’azione correttiva ogni qualvolta una nuova versione del browser Mozilla viene installata.