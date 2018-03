Ubuntu per Android: Linux su smartphone

Luca Colantuoni,

Canonical ha annunciato Ubuntu per Android, una particolare versione del sistema operativo Linux che viene eseguita su smartphone, fornendo all’utente una completa esperienza desktop quando il terminale è collegato al PC mediante una docking station. Ubuntu per Android sarà distribuito solo da alcuni produttori selezionati e non potrà essere installato come applicazione standalone.

Il nuovo sistema operativo non è una versione specifica per smartphone, ma è stato ottenuto dalla fusione a livello di kernel di Android 2.3 Gingerbread e Ubuntu. L’obiettivo di Canonical è ridurre il numero dei dispositivi, riunendo in un unico prodotto il mondo desktop e il mondo mobile. Ciò è possibile grazie alla potenza dei moderni smartphone, una potenza superiore a quella necessaria in un telefono e sufficiente per un laptop. Processori multicore, veloci GPU e maggiore spazio di storage rappresentano alcune caratteristiche che hanno trasformato i dispositivi mobile in veri computer desktop e dunque possono essere utilizzati per eseguire Ubuntu.

Canonical specifica che il software richiede una configurazione hardware custom, per cui Ubuntu per Android deve essere installato dal produttore e non sarà possibile l’installazione sui terminali esistenti. Le specifiche hardware minime sono: processore dual core (ARM o x86) a 1 GHz, 512 MB di RAM, 2 GB di storage per l’immagine del sistema operativo, uscita HDMI, porta USB e accelerazione video (kernel driver condiviso con l’associato driver X, Open GL, ES/EGL).

Dato che Ubuntu e Android condividono lo stesso kernel, entrambi sono in esecuzione contemporaneamente quando lo smartphone viene collegato al PC tramite la docking station e l’utente può utilizzare tutte le applicazioni desktop preinstallate, tra cui il browser Chromium, Google Calendar, Google Docs, Thunderbird, Gwibber, VLC, Ubuntu Music Player, Ubuntu Photo Gallery e Android dialer. Le Convergence API sviluppate da Canonical permettono una profonda integrazione tra gli ambienti desktop e mobile, con la condivisione di servizi e applicazioni. L’utente può quindi sincronizzare cronologia e segnalibri del browser, i contatti e il calendario, rispondere ad un SMS dal desktop, visualizzare e modificare le immagini presenti sullo smartphone utilizzando l’applicazione Ubuntu Gallery e usare Thunderbird per rispondere alle email ricevuti su Android.

La presentazione ufficiale di Ubuntu per Android è prevista nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, dove probabilmente i partner di Canonical mostreranno i primi smartphone compatibili.