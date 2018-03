Android 4.2.2 JB sui device Nexus entro marzo

Cristiano Ghidotti,

L’esordio di Android 5.0 Key Lime Pie è atteso per il prossimo Google I/O, in programma per il mese di marzo. Prima di allora ci sarà però spazio per un altro aggiornamento ufficiale del sistema operativo, ovvero la release Android 4.2.2 Jelly Bean di cui si è già parlato più volte. Spuntano oggi in Rete immagini di un Galaxy Nexus equipaggiato con l’update (allegate di seguito) e informazioni in merito alla data di distribuzione, prevista entro la fine di marzo o addirittura già nelle prossime settimane.

L’indiscrezione è stata riportata sulle pagine del sito International Business Times e proviene direttamente da fonti interne a Google. A quanto pare, bigG avrebbe già fornito l’aggiornamento ad alcuni dipendenti, per scovare eventuali problemi da correggere prima della diffusione agli utenti. I dispositivi per i quali è al momento stato messo a disposizione il pacchetto sarebbero il già citato Galaxy Nexus e lo smartphone Nexus 4, oltre ai tablet Nexus 7 e Nexus 10. Purtroppo, al momento non sono stati forniti dettagli sulle novità introdotte.

Si tratterà probabilmente di un update contenente bugfix, ma la possibilità di veder implementate funzionalità inedite non è del tutto da escludere. La versione più recente, Android 4.2.1 Jelly Bean, è stata rilasciata a fine novembre per introdurre nuovamente il mese di dicembre, scomparso misteriosamente dai device Nexus dopo il passaggio alla release 4.2. Come sempre, una volta iniziata la distribuzione gli utenti riceveranno una notifica sul display, per procedere così al download e all’installazione del pacchetto in modalità OTA (over-the-air).