Chrome 27 beta ora disponibile, è più veloce

Floriana Giambarresi,

Google ha appena rilasciato la versione beta di Chrome 27, che promette una maggiore velocità di navigazione sulle pagine Web, un’esperienza migliore con i controlli vocali e una nuova interfaccia utente in HTML5. È già disponibile per il download, come sempre in via del tutto gratuita, sulla pagina ufficiale del progetto.

Scaricando e installando Chrome 27 beta, l’utente avrà a disposizione un browser più veloce del 5% nel caricamento della pagina; tale risultato è stato raggiunto grazie ai lavori effettuati sul resource scheduler, che secondo Google è ora «più aggressivo nell’uso delle connessioni inattive (idle), e riduce la priorità delle risorse precaricate per far sì che non interferiscano con elementi critici. Abbiamo anche aggiunto allo Speed Index dei valori presi da webpagetest.org per misurare i miglioramenti» introdotti.

Chrome si comanda tramite la voce già a partire dalla versione 25 beta, ma con la nuova release appena pubblicata viene effettuato un notevole passo in avanti in tal direzione. Ciò è dovuto alla Web Audio API, che permette di accettare comandi audio e di gestire anche la riproduzione di brani musicali e podcast in maniera assolutamente semplice e intuitiva.

L’altra miglioria di Chrome 27 Beta risiede nell’interfaccia utente. È infatti stato introdotto un nuovo metodo basato su HTML5 che permette di inserire le date e volto a modificare l’esperienza d’uso quotidiana con il browser. A disposizione infine anche alcuni aggiornamenti di minore importanza dedicati ai developer, nonché la possibilità di portare gli iframe a schermo intero. Tutte le migliorie introdotte saranno disponibili successivamente anche nella versione stabile di Chrome 27.