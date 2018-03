Cortana suggerisce concerti, voli e app locali

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato un aggiornamento per Cortana, l’assistente personale di Windows Phone 8.1, che sfrutta i recenti miglioramenti apportati a Bing. Grazie alle novità relative al riconoscimento vocale, alla comprensione delle entità e allo stream processing, Cortana è ora più intelligente, in quanto può mostrare informazioni utili in determinate ore del giorno e suggerire concerti, voli e applicazioni basate sulla posizione dell’utente.

Ogni mattina, Cortana visualizza sullo smartphone un riepilogo delle informazioni necessarie per iniziare la giornata, ad esempio le previsioni del tempo, gli appuntamenti, la presunta durata del viaggio verso il luogo di lavoro e le notizie principali. La stessa funzionalità è ora disponibile per la sera (Daily Glance: Evenings). L’assistente mostrerà la durata del viaggio verso casa e gli appuntamenti per il giorno dopo. Per sfruttare al meglio la nuova feature, è necessario inserire gli indirizzi della propria abitazione e dell’ufficio.

Cortana conosce i gusti musicali dell’utente (i brani che ha ascoltato) e le ricerche effettuate online, quindi può fornire informazioni sui concerti che avranno luogo in un raggio di 100 miglia. Per non perdere gli eventi live dei cantanti preferiti è necessario attivare la funzione Concert Watch nella sezione Music del notebook.

Se l’utente effettua, almeno due volte a settimana, una ricerca su un determinato volo, l’assistente chiederà di inserire il volo tra gli interessi del notebook (Chat Cards: Flights). Questa feature è disponibile solo negli Stati Uniti. Infine, Cortana suggerisce le app più rilevanti in base alla posizione. Le Hyperlocal Card funzionano solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Microsoft promette altri aggiornamenti per le prossime settimane. Attualmente, Cortana è disponibile per gli utenti Windows Phone 8.1 che risiedono in sei paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Australia, Canada e India).