I biglietti del cinema si compreranno su Facebook

Filippo Vendrame,

In futuro, i biglietti del cinema si compreranno direttamente su Facebook. Il social network, infatti, ha stretto una partnership con Fandango per iniziare a vendere biglietti per il cinema. Il servizio, valido al momento per il solo territorio americano, consentirà inizialmente l’acquisto di biglietti per una manciata di film. Secondo il New York Times, se l’integrazione dovesse piacere agli utenti sarà ampliata per rendere Facebook la porta d’accesso al mondo del cinema.

L’integrazione con i servizi di Fandango sarà molto semplice. Quando gli utenti dall’app mobile visiteranno una Pagina dedicata ad un film di cui è possibile acquistare il biglietto, troveranno un semplice pulsante “Buy tickets” (acquista biglietti) nella parte superiore dello schermo. Gli utenti potranno non solo acquistare i biglietti ma anche ottenere altre informazioni come l’elenco dei cinema dove il film sarà proiettato e la programmazione completa. Il tutto senza mai lasciare le pagine del social network. Da desktop, invece, gli utenti saranno reindirizzati verso il sito di Fandango.

L’obiettivo per Fandango è quello di rendere l’acquisto di biglietti più facile per il pubblico più giovane e di stimolare così la fruizione del cinema oggi messo in secondo piano a causa dei servizi televisivi in streaming come Netflix.

Facebook, tuttavia, non è l’unica piattaforma su cui Fandango punta, avendo tentanto la stessa cosa attraverso Snapchat ed attraverso un’app per iOS 10.

Per Facebook, contestualmente, arriva la possibilità di offrire ai suoi utenti un nuovo ed interessante servizio di valore aggiunto che renderebbe la piattaforma sociale sempre più centrale per la vita digitale delle persone.