Filippo Vendrame,

Facebook potrebbe lanciare una sua criptovaluta, secondo un rapporto di Alex Heath di Cheddar. Attualmente non si saprebbe molto di questo progetto, ma la fonte riporta che la società si starebbe focalizzando sull’utilizzo della criptovaluta per facilitare i pagamenti all’interno della piattaforma. Se le indiscrezioni si rivelassero esatte, per gli utenti del social network si tratterebbe di una svolta epocale che potrebbe cambiare drasticamente il modo di utilizzare la piattaforma.

Facebook, infatti, potrebbe utilizzare la sua criptovaluta all’interno del marketplace dove si comprano e si vendono beni. Sempre la fonte riporta che la società starebbe vagliando anche altre idee su come sfruttare le potenzialità offerte dalla criptovaluta all’interno della sua piattaforma. Questo progetto sarebbe seguito da David Marcus e la scelta di questo dirigente non sarebbe stata fatta a caso. Proprio di recente, la società di Mark Zuckerberg ha annunciato un rimpasto della sua dirigenza. David Marcus, in particolare, è stato spostato da Messenger ad una nuova divisione il cui obiettivo è quello di esplorare le potenzialità della blockchain all’interno della piattaforma. Questo nuovo report, dunque, confermerebbe che qualcosa di molto grosso starebbe bollendo all’interno di Facebook.

Al momento, purtroppo, i dettagli emersi di questo progetto sono molto pochi ma sembra che per Facebook sia la volta buona per creare una sua moneta digitale. Non è la prima volta, infatti, che si parla di un’idea simile ma la recente creazione della divisione che lavorerà sulla blockchain sembrerebbe una chiara conferma che il progetto è reale e concreto. Se il social network arriverà a creare una sua moneta digitale, comunque, il lancio non avverrà certamente in tempi brevi, anzi ci potrebbero volere alcuni anni prima che arrivi. Per allora, sicuramente se ne saprà molto di più.