Galaxy J6, conferme su specifiche e data di lancio

Luca Colantuoni,

Samsung ha organizzato per il 21 maggio un evento a Mumbai (India), durante il quale annuncerà nuovi smartphone con Infinity Display. La pubblicazione del manuale utente sul sito ufficiale e la data di arrivo sul mercato indicata dal produttore confermano che uno di essi sarà il Galaxy J6. Tra le caratteristiche spicca il supporto per l’audio Dolby Atmos. Il secondo modello dovrebbe essere il Galaxy J4.

Solo il Galaxy J6 avrà uno schermo Infinity con rapporto di aspetto 18.5:9, quindi con spessore ridotto delle cornici e una maggiore area di visualizzazione. Il Galaxy J4 avrà invece un display tradizionale con rapporto di aspetto 16:9. Entrambi avranno una cover in plastica, ma solo quella del modello più piccolo sarà rimovibile. Per il Galaxy J6 si prevede uno schermo da 5,6 pollici con risoluzione HD+ (1480×720 pixel), processore octa core Exynos 7870, 2/3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel con flash LED, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB e batteria da 3.000 mAh.

Nel manuale utente non sono riportate le specifiche hardware. È possibile vedere il layout dello smartphone e trovare alcune informazioni sulle funzionalità. Una di esse è il riconoscimento facciale per lo sblocco del dispositivo. L’altra è il supporto per lo standard Dolby Atmos. Una simile tecnologia audio è solitamente presente sui prodotti di fascia alta, come il Galaxy S9, ma Samsung vuole offrirla ad un numero maggiore di utenti.

Sul sito Samsung India è indicato il 22 maggio come data di lancio del Galaxy J6. Lo smartphone verrà sicuramente distribuito in altri paesi asiatici. Al momento non ci sono indiscrezioni o conferme sull’arrivo in Europa.