FUJIFILM, continua la promozione Instant Rebate

FUJIFILM prolunga sino al 30 aprile 2019 il periodo di promozione Instant Rebate dedicato alla GFX 50R. Entrare nel mondo FUJIFILM medio formato per scoprirne tutti i plus, sarà ancora più vantaggioso. Più nello specifico, tutti coloro che vogliano rinnovare il proprio corredo con prodotti tecnologicamente avanzati, non potranno non essere tentati dal medio formato Fujifilm che sarà ancora in promozione sino al 30 aprile prossimo. FUJIFILM riserva, infatti, un prezzo promozionale (prezzi consigliati al pubblico) per GFX 50R se acquistata in kit con una ottica GF.

Precisamente GFX 50R avrà un costo di 5.085 euro in kit con GF63mm (sconto immediato di 1115 euro), di 5.285 euro in kit con GF45mm (sconto immediato di 1125 euro) e di 6.100 euro in kit con GF32-64mm (sconto immediato di 1020 euro). La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A, acquistati presso un e GFX Authorised Specialist. La lista dei rivenditori autorizzata è disponibile all’interno della pagina ufficiale di FUJIFILM dedicata a questa promozione speciale. FUJIFILM evidenzia anche che lo sconto verrà dedotto direttamente dal rivenditore durante la vendita di una fotocamera medio formato GFX 50R e un’ottica GF inclusa nella promozione.

L’acquisto della fotocamera GFX 50R e dell’ottica inclusa nella promozione, devono far parte della stessa transazione di acquisto per poter usufruire dello sconto. Infine, FUJIFILM si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificarne i termini e condizioni senza alcuna responsabilità.

La GFX 50R, si ricorda, è una fotocamera mirrorless medio formato da 51,4 megapixel caratterizzata da un corpo leggero e da un’alta resistenza.