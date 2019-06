Tesla, Supercharger free per le Model S e X pronte

Filippo Vendrame,

Tesla ha annunciato che offrirà l’utilizzo illimitato dei suoi Supercharger per le Model S e Model X in pronta consegna. Trattasi di una novità molto importante che potrebbe rivelarsi un valore aggiunto molto ingteressante. L’accesso libero e gratuito ai Supercharger significa che chi acquisterà queste auto elettriche potrà viaggiare liberamente utilizzando la rete di Tesla senza spendere nemmeno un centesimo.

Questa ghiotta opportunità sarà valida, salvo ripensamenti, sino al prossimo 30 di giugno. L’offerta sembrerebbe valida solamente per il territorio americano anche se è possibile che sia estesa pure al mercato europeo dove effettivamente sono già presenti alcuni modelli che riportano la dicitura “Supercharger gratis”. Le Model S e Model X in pronta consegna sono quelle che gli interessati possono acquistare senza personalizzazione e che spesso godono anche di qualche piccolo sconto. Questo bonus potrebbe rappresentate un motivo in più per il loro acquisto. L’auspicio è che anche tutti i modelli europei e non solamente alcuni, possano rientrare in questa promozione.

L’obiettivo di Tesla è quello di cercare di vendere le auto in pronta consegna il più velocemente possibile. Auto che oggi non dispongono di alcuni dettagli di ultima generazione. Per esempio, non presentano i nuovi e più efficienti motori e soprattutto la piattaforma hardware di terza generazione.

Probabilmente per questo motivo, la società americana vuole rendere più appetibili queste auto offrendo l’accesso gratis ai Supercharger. Un bonus talmente importante che potrebbe fare chiudere un occhio agli utenti sul fatto che queste auto non dispongano delle ultime novità tecniche proposte dall’azienda americana.

La promozione non tocca, invece, le Model 3.